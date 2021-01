Ukoliko međunarodne institucije, što je ključno ,ali i politički odgovorne strukture u BiH podrže Christiana Schmidta,možemo očekivati uspjeh BiH na putu prema Europskoj uniji , rekao je za BHRT Josip Juratović, poslanik SPD-a u Bundestagu.

Kabinet Bundestaga potvrdio je jučer zvanično kandidaturu Christiana Schmidta za poziciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Schmidt je političar Hrišćansko-socijalne unije (CSU) i bivši ministar poljoprivrede Njemačke. Trenutno je poslanik u Bundestagu, posebno angažovan na spoljnopolitičkim pitanjima. O tome o kakvom političaru se radi, Josip Juratović, poslanik u Bundestagu, za BHT1 uživo kaže kako ga raduje što je uspjelo Christianu Schmidtu doći do te pozicije, te pošto je s njim u istom odboru za vanjsku politiku i dugo vremena se znaju , kaže: ,

“On prava osoba za to mjesto- on je mirniji, tih, ali je dosljedan u svojim nastojanjima i svoje ciljeve dosljedno postiže. Što se tiče gospodina Šmita na ovoj funkciji – od toga koliko će ga podržati institucije koje će on zastupati,-a to je ključno- , a isto tako i politički odgovorne strukture u BiH, možemo očekivati uspjeh na putu BiH u Europsku uniju”, kaže Juratović.