Ministar unutrašnjih poslova KS Ismir Jusko rekao je kako je u protekla 24 sata pripadnici MUP-a izvršili obilazak 693 lica koja su dobila rješenja o samoizolaciji, a 24 lica su prekršila tu mjeru i nisu zatečena na adresi.

Prema njegovim riječima, mjere policijskog sata prekršilo je 30 lica i protiv njih su podnesene prekršajne prijave. Dodao je kako je u proteklom periodu bilo onih koji su kršili mjere, te su privedeni u pritvorske jedinice MUP-a.

”Aktivno smo obišli sva izletišta u toku ovog vikenda i bit ću iskren i reći da je gotovo 80 posto manje ljudi na izletištima nego što je to bilo do sada. Imali smo prilike biti i na Trebeviću i na Bjelašnici, Igmanu i drugim lokacijama gdje su se naši građani okupljali, ali evidentan je manji broj prisutnih ljudi na tim mjestima”, rekao je Jusko.

Zahvalio je građanima u KS koji ”izuzetno disciplinovano pristupaju mjerama koje su date” te ih zamolio da istraju u tome i u narednom periodu.

Izvještavajući o situaciji na terenu, Jusko je kazao kako su primijetili da ispred mnogih banaka dolazi do formiranja velikih redova, a dolazi i do verbalnih konflikata između penzionera, jer se pojedinci ne pridržavaju socijalne distance.

Ukazao je na značaj pridržavanja mjere socijalne distance ističući kako su penzioneri u rizičnoj grupi kada je riječ o koronavirusu te nošenje zaštitne maske.

Podsjetio kako su sinoć dopratili grupu koja je doputovala iz Švedske te su smješteni u domu na Bjelavama.

”Gore je spremljen i dio doma koji će biti namijenjen za one koji će ići u prisilnu izolaciju. One koji će biti smješteni u taj objekat možete očekivati u narednom periodu. Mi čekamo određena rješenja od federalne inspekcije, čim dobijemo rješenja idemo na one koji su višestruki povratnici u kršenju samoizolacije. Oni će biti smješteni u te, prostorije, namijenjene za njih. Predviđeni rok ostajanja je najduže 28 dana, a to će odrediti zdravstvena struka, ne MUP“, rekao je Jusko.