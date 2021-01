Nadležne institucije u BiH su potvrdile – isporuka vakcina protiv koronavirusa očekuje se od 18. januara do 10. februara. Tačan datum isporuke, u narednim danima trebala bi potvrditi Evropska unija.

Prve vakcine bi trebale biti Fajzerove. S obzirom na to da je datum isporuke prvih doza vakcina u BiH sve bliži, zdravstvene institucije oba entiteta vrše ubrzane pripreme za prihvat ove vakcine. Spreman je i plan vakcinacije.

Oba entiteta će putem Ministarstva civilnih poslova BiH koje se uključilo u nabavku vakcina putem COVAX mehanizma, po svemu sudeći dobiti Fajzerove vakcine. Količina prvih doza još nije poznata. A ranije je putem ovog mehanizma Federacija BiH osigurala 800 hiljada doza vakcina.



GORAN ČERKEZ, pomoćnik federalnog ministarstva zdravstva

Prema informacijama koje u ovom trenutku imamo vakcine bi trebale da stignu u periodu između 18. do 10. februara u Bosnu i Hercegovinu. Prema najavi to će biti prva količina Fajzerove vakcine. A tačno koja je količina još ne znamo.

BRANISLAV ZELJKOVIĆ, direktor Instituta za javno zdravstvo RS

Ono što se sigurno radi to je ubrzana priprema za prihvat vakcine, jer imamo indikacije da će prvo doći Fajzerova vakcina samim tim da logistički možemo biti spremni da je primimo distribuiramo i apliciramo našim građanima. U skladu s tim do kraja januara će biti edukovano i osobolje u zdravstvenim ustanovama Republike Srpske.

Plan za vakcinaciju postoji, u RS on će biti dostavljen Ministarstvu zdravlja. U Federaciji bi to trebalo ići po kantonima. Planom vakcinisanja prioritet je starija populacija preko 65 godina i osobe za više udruženih oboljenja i zdravstveni radnici. Zanimljivo je da je i ova nabavka

otvorila pitanja ko i na koji način može direktno nabavljati.

BRANISLAV ZELJKOVIĆ, direktor Instituta za javno zdravstvo RS

Mislim da je tu došlo do miješanja pojmova, nijedna zdravstvena ustavnova ne može od proizvođača direktno nabaviti vakcinu, uvijek mora biti posrednik- to je veledrogerija. Kada se govori o pregovorima ,vi možete pregovarati sa proizvođačem, ali on mora je plasirati na tržište putem veleprometnika, i to oni koji imaju ovlaštenje od Agencije za lijekove.