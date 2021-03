Štrajk Nezavisnog sindikata zaposlenika Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, koji je počeo 1. prosinca prošle godine, nelegalan je, navedeno je u presudi Općinskog suda u Mostaru.

U suprotnosti sa zakonom je i štrajk medicinskih radnika koji traje od 10. prosinca. Do pravomoćne presude, sindikalisti ne odustaju od štrajka.

Presudom je sindikatima zabranjena organizacija i provođenje štrajka pokrenutog 10. prosinca, te naložena nadoknada troškova postupka u iznosu od 2.343,60 KM.

Predstavnici Sindikata najaljuju žalbu i poručuju da štrajk neće obustaviti dok presuda ne bude pravomoćna.

“Ako ovo rješenje, odnosno presuda, budu suprotni našim interesima, mi ćemo je poštovati i pozvati članstvo da se prekine štrajk da bismo zadovoljili takvu izreku suda”, kaže Dalibor Vuković, predsjednik Sindikata zdravstvenih djelatnika HNŽ.

Zakon je jasan, navode iz Ministarstva zdravstva. U presudi je navedeno da sindikati nisu ispunili uvjete iz članka 4. i 5. Zakona o štrajku Federacije Bosne i Hercegovine.

“A to je da sporazum mora biti potpisan deset dana prije najave štrajka, što činjenično je utvrđeno na sudu – nije urađeno, što sindikati priznaju i sami, kao i da nisu poslali obavijest poslodavcu – to jest – Vladi HNŽ”, kaže Antonio Vujica, pomoćnik ministra zdravstva HNŽ.

Sindikat i u slučaju obustave štrajka nastavlja borbu za novi Kolektivni ugovor i izjednačavanje prava s doktorima medicine i stomatologije.

Podsjećaju da Vlada ne pristaje ni na minimum uvjeta koje su radnici prihvatili.

“Vlada dosad nije nijednu jedinu marku izašla u susret i promijenila ili korigirala svoju odluku, a to se uvijek radi u pregovorima. Faktički ovdje nema pregovora, već je od početka uzmi ili ostavi”, kaže Vuković.

“Njihova ponuda je na tragu onoga što su dobili liječnici. Isto to su mogli dobiti i ovi sindikati u prošlim pregovorima, međutim, njihov Koletivni ugovor je trajao jednu godinu, a liječnici su potpisali na tri godine. Ova Vlada ne smije nikako ići protiv Kolektivnog ugovora koji je potopisala s liječnicima medicine i stomatologije, nego on mora biti usklađen s njima, jer bi odmah kvario i ovaj ugovor i došlo bi do dubiozne situacije”, stava je Vujica.

Prije nedavne presude, Općinski sud u Mostaru dva puta je odbacio zahtjev Vlade za privremenom mjerom obustave štrajka. Generalni štrajk je, podsjećamo, počeo 10. prosinca prošle godine.