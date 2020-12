Bosna i Hercegovina u Novu godinu ući će bez organizovanih proslava. Federalno ministarstvo zdravstva objavilo je preporuke za predstojeće praznike, dok će Institut za javno zdravstvo Republike Srpske svoje mjere objaviti u ponedjeljak 21. decembra. Šta na sve kažu građani, a kako na mjere za Novu godinu gledaju ugostitelji?

Zbog pandemije koronavirusa i nepovoljne epidemiološke situacije, proslava na otvorenom prostoru u Bosni i Hercegovini neće biti. Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva, nakon analize trenutne epidemiološke situacije, objavio je preporuke koje se odnose na predstojeće praznike.

U Republici Srpskoj sve su oči uprte u Republički štab za vanredne situacije koji bi 21. decembra trebalo da donese nove mjere ili produži postojeće. Iz Instituta za javno zdravstvo pozivaju građane da ne organizuju privatna okupljanja sa većim brojem osoba.

“Bez obzira kakve mjere budu, sve će zavisiti od naše odgovornosti. Prošli put smo govorili o tome da znamo da se iznajmljuju stanovi, da se iznajmljuju vikendice, planiraju određene proslave. To će se sigurno odraziti na epidemiološku situaciju”, upozorava epidemiologinja u Institutu za javno zdravstvo RS Jela Aćimović.

Epidemiološke mjere uticale su i na izostanak praznične novogodišnje euforije na ulicama i trgovima. Pitali smo građane gdje će proslaviti Novu godinu.

U Republici Srpskoj još uvijek je neizvjesno kako će se održavati proslava Nove godine u hotelima i restoranima. Do konačne odluke zabranjeno je izvođenje muzike uživo u ugostiteljskim objektima, a radno vrijeme je do 22 časa. Ugostitelji traže da im se dozvoli da rade duže barem za Novu godinu. Ističu da su gubici u ovom sektoru ogromni, a samo je u Banjaluci bez posla ostalo 2.000 konobara.

“Nama ne znači ništa ako budemo radili do 10. To je period kada ugostitelji mogu nešto da zarade i poplaćaju obaveze prema državi, s obzirom na to da nam država ne pomaže. Neka se država odrekne svojih nameta i neka plati radnike u ugostiteljstvu i mi nećemo raditi”, kaže predsjednik Udruge ugostitelja Republike Srpske Željko Tatić.