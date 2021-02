Bosna i Hercegovina kaska u svim nabavkama vakcina protiv koronavirusa te je u konstantnom iščekivanju potencijalnih dolazećih doza i tipova vakcina. Naručene su vakcine različitih proizvođača. Iako se sve one razlikuju jedna od druge, stručnjaci su složni da su sve

odobrene vakcine sigurne i efikasne.

Kao najefikasnija cjepiva pokazala su se BioNtek-Pfizer, Moderna te Sputnjik V. Prva dva su zasnovana na ubacivanju messenger RNA u naše stanice koje po “uputstvu” ubačenog materijala stvaraju antitijela. Adenovirusna cjepiva poput Sputnjika Ve i AstraZeneca su zasnovana na

genetički modificiranom adenovirusu, koji se ne može replicirati u našem tijelu, ali pokreće sintezu S-proteina, koje naše tijelo prepoznaje kao “uljeza” te stvara imunološki odgovor u vidu antitijela.

Dr JASENKO KARAMEHIĆ, imunolog

Evidentirana je razlika efikasnosti kineskog cjepiva u Turskoj, Indoneziji Kini i Brazilu, ali nikada nije pala ispod odobrenih 50% efikasnosti. Takvu pojavu imunolozi pripisuju regionalno-kontinentalnoj pripadnosti.

Dr JASENKO KARAMEHIĆ, imunolog

Ja to povezujem sa- i u imunologiji je to poznato nama koji se bavimo-to je regionalna kontinentalna pripadnost, specifičnosti, vlaznost, klima, temperatura, rasa i tako dalje, i i to je noramlno ali i preko onog broja koje je Američka FDA, agencija za lijekove i hranu, izbacila a to je mora svaka vakcina da bi je oni priznali mora biti učinkovita preko 50%.