Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini i Islamski pedagoški fakultet Zenica organizovali su “Konferenciju o mogućnostima Islamske zajednice u prevenciji ovisnosti o kockanju”.

U svom obraćanju prisutnima, dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici Muharem Adilović rekao je kako kockanje poprima oblik pandemije koja zahvata sve uzraste.

Spahija Kozlić, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, rekao je kako je bitno organizovati još ovakvih događaja.

Mevludin Dizdarević, muftija zenički, rekao je kako je bitno iskoristiti sve dostupne resurse za rad na ovom problemu.

“Društvena zajednica i neki problemi u njoj ne tiču se samo onih koji je čine, ne tiču se samo onih koji su u njoj, nego se to prelijeva na cjelokupnu zajednicu. Narod bi rekao da uz suha drva gore i sirova. Jedan od tih problema je i problem kockanja, koji je IZ prepoznala kao bitan i krupan i opredijelila se da organizira ovu konferenciju. Cilj je da se resursi koriste u rješavanje problema u našoj zajednici. Problem kockanja nije jednostavan, to je iznimno složen problem i kao takav on je višeslojan i zahtijeva da se s različitih aspekata nadnesemo nad njega i pokušamo dati vjerodostojne odgovore. S ovim radovima i istraživačima ponudit ćemo svoje odgovore, a šira zajednica mora dati svoj doprinos i svi možemo zajedno umanjiti efekte ovog problema”, rekao je Dizdarević.