Na konstitutivnoj sjednici Zajedničke komisije za nadzor nad radom Obavještajno-bezbjednosne agencije, održanoj prije par dana, dogodio se svojevrsni presedan. Za predsjedavajućeg komisije izabran je Nermin Nikšić, predstavnik bošnjačkog naroda, iako je na čelu OBA-e takođe Bošnjak Osman Mehmedagić, za kojeg SDA traži novi mandat. Dugogodišnja je praksa da predsjedavajući komisije bude predstavnik opozicione političke partije, ali iz drugog naroda i drugog entiteta u odnosu na direktora OBA-e. No posebno je zanimljivo da su Nikšiću mjesto predsjednika komisije omogućili upravo predstavnici iz Republike Srpske.

I prvi put se dešava u BiH, a što ranije nije bila praksa, da HDZ i SNSD dozvole imenovanje Bošnjaka za predsjedavajućeg zajedničke komisije za nadzor nad radom OBA-e, a da je na čelu OBA-e takođe Bošnjak. Između dva

opoziciona kandidata Nermina Nikšića i Mirka Šarovića izabran je predsjednik SDP-a. S ovim su predstavnici iz Republike Srpske ostali bez rukovodećih kadrova u bezbjednosnom sektoru u BiH.

U novoj komisiji, između ostalog, drugi mandat dobio je i Nikola Špirić iz SNSD-a. I tu ne bi bilo ništa sporno da u prošlom mandatu u kojem je obavljao funkciju predsjedavajućeg te komisije nije smijenjen zbog falsifikovanja dokumenata u aferi Ušće. A upravo zbog ometanja javnih procesa vezanih za rad OBA-e, Sjedinjene Države tada su Špiriću uvele

sankcije koje su još na snazi.

I nije samo problem Špirić, koji nam je u telefonskom razgovoru kazao da ne vidi ništa sporno u tome što je član komisije, već je problem i Nenad Stevandić, koji je takođe član te komisije, a koji je u javnost tada iznio tajni dokument OBA-e o navodnom špijuniranju srpskih zvaničnika. Bivši član komisije Damir Bećirović kaže da bi normalno bilo da sada članovi nove komisije na čelu sa Nikšićem sami pošalju zahtjev OBA-i da se izvrši njihova provjera.

No, to nije kraj apsurdima. Već je godinama praksa u BiH da jedan političar u isto vrijeme može biti i član u nekoliko komisija. Bez obzira na to u BiH je sve stvar političkog dogovora: nije bitna struka, niti moralna ili etička odgovornost, već samo podjela plijena.