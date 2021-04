U minuloj godini borbe sa pandemijom koronavirusa izvan fokusa javnosti ostao je angažman zdravstvenih ustanova prema svim drugim pacijentima. Na primjeru zdravstvenih ustanova u Tuzli, na sreću, svjedočimo o izuzetnim naporima zdravstvenih radnika da se i pacijentima sa drugim hroničnim oboljenjima obezbijedi adekvatna zdravstvena zaštita.

Za gospođu Magbulu Trle, koja se godinama bori da pobijedi rak dojke, pritisak pandemije koronavirusa na zdravstveni sistem jeste otežao, ali nije zatvorio vrata zdravstvenih ustanova za nastavak neophodnog liječenja.

“Osim što sam ja onkološki pacijent, ja sam i dugogodišnji pacijent reumatološki, znači imam već 26 godina reumatoidni artritis, i primorana sam da svaki mjesec redovno idem po svoju terapiju. Ja nemam problema jer već godinama poštujem taj protokol gdje nazovem svoju ambulantu, tražim svoj termin, oni mi to odobre i kažu kad da dođem. Ja kad odem mene čeka i moj karton i doktorica i svi znaju da sam ja došla po terapiju i ja nemam problema”, kazala je Trle (Sekcija za borbu protiv karcinoma dojke UŽ Tuzla).

Kako napraviti ravnotežu između borbe zdravstvenog sektora sa koronavirusom i svih ostalih zdravstvenih potreba građana, bilo je ključno pitanje za Univerzitetski klinički centar Tuzla u minuloj godini, ocjenjuje direktor ovog Centra Vahid Jusufović. Uloženi su enormni napori upravo da se pozitivno odgovori na ovaj problem.

“Naravno, ne može se reći da je to idealno, bude nekih problema, bude PCR pozitivnih pacijenata. Smanjen je broj hospitaliziranih pacijenata, to je činjenica, na našim onkološkim odjeljenjima, ali ono što je neophodno i akutno po procjeni samog konzilijuma, se završava. Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju, klinika za invazivnu kardiologiju, intenzivne njege Interne klinike, to radi u punom kapacitetu, kao da se ne dešava ništa”, navodi Jusufović.