Živimo u vremenu u kojem televizija, web, mobilna telefonija i hitne službe moraju biti pristupačne svim građanima, uključujući slijepe i slabovidne, i gluhe i nagluhe osobe. Primarna odgovornost je na pružaocima usluga i servisa, zakonodavnim i izvršnim tijelima vlasti, ali i na cjelokupnom društvu. Kako bi jedan u potpunosti prilagođen TV prilog trebao izgledati i zvučati, pogledajte i poslušajte u nastavku.

Arhitektonske barijere nisu jedine sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom. Naime, postoje barijere o kojima mnogi od nas i ne razmišljaju. Kako slijepi ili slabovidni dožive sadržaje sa TV-a kada im nedostaje glavni adut – slika?! Kako gluhi doživljavaju sadržaj sa TV-a kada i njima nedostaje titl ili tumačenje na znakovnom jeziku? Jasminka Proho iz Udruženja gluhih KS pojašnjava.

JASMINKA PROHO, Udruženje gluhih Kantona Sarajevo

U BiH i drugim zemljama u regionu situacija je ozbiljna i nivo pristupačnosti informacijama je mali. Standard u zemljama EU je da 40% medijskih sadržaja mora biti prilagođeno osobama s invaliditetom, tu Velika Britanija prednjači sa oko 90%, poručuje Amela Odobašić iz Regulatorne agencije za komunikacije.

AMELA ODOBAŠIĆ, Regulatorna agencija za komunikacije BiH

Podaci do kojih smo mi došli pokazuju da je zastupljenost pristupačnosti tvprogramskih sadržaja i u tehničkom smislu ispod 1%. Kada gledamo zemlje u okruženju situacija je također ozbiljna i to ispod 2%. Šta nam to govori? To nam govori da je neophodno da se poduzmu sve mjere kako bi se ovo stanje unaprijedilo.