Nova metodologija o proširenju jasna je politička poruka Zapadnom Balkanu, da je punopravno članstvo svih zemalja cilj kome treba težiti.

No u novoj metodologiji posebno je specifično što su mogućnosti za zaustavljanje procesa veće, dok su, nagrade za uspjeh – nedovoljno razrađene.

Iako se Bosna i Hercegovina ne spominje u dokumentu Europske unije, ostavljeno je vremena do proljeća kada ćemo i dobiti ocjenu za svoj dosadašnji rad, na putu ka Europskoj uniji.

Bosna i Hercegovina napravila je određene pomake, pa i napredak na realizaciji 14 prioriteta iz mišljenja Europske komisije kao i kratkoročnih mjera iz analitičkog izvještaja. No, pomak i napredak nije dovoljan, proces se mora ubrzati do proljeća kada će Europska komisija objaviti novi paket proširenja čiji će sastavni dio činiti izvještaj o BiH. Tada ćemo vidjeti koliko smo ozbiljno shvatilli zadaću iz Brisela.

MARTINA TROGRLIĆ, Direkcija za Europske integracije BiH

Novom metodologijom o proširenju zapadnog Balkana pružena je nova šansa i za BiH. Vrata Europske unije, kako je rekao predsjedavajući komisije za evropske integracije Nikola Lovrinović i dalje su otvorena iako su se, ističe, pribojavali da je taj proces za BiH zaustavljen.

NIKOLA LOVRINOVIĆ, predsjednik Komisije za evropske integracije

Moram kazati da smo tek danas imali povjerenstvo za europske integracije da smo danas napravili pomake da ćemo predložiti sastav delegacije za odbor za stailbizaciju i to je pomak jer se to od nas traži u mišljenju, da je jedan od uvjeta da se formria odbor i da krene sa radom to je jedino parlamentarno tijelo koji prati proces o stabilizaciji i prodruživanju, da li ćemo još neke pomake napravit – vidjet ćemo.