Luka Modrić mogao bi napustiti Real Madrid već u siječnju, a ako ne tada, onda gotovo sigurno na ljeto.

Tu je tvrdnju plasirao katalonski Sport. Navode kako je sve više dvojbi oko bliže budućnosti hrvatskog kapetana.

“Daleko je od forme u kojoj je bio 2018. što je sasvim logično s obzirom na to da mu je ta godina bila spektakularna, ali ga je to koštalo da kod Zidane opet bude nedodirljiv. Krivnju za to snosi i sjajni Fede Valverde koji je postao jedan od stupova Reala. Iako Modrić igra redovito, u najvećim utakmicama Zidane se ne oslanja na njega. Bio je zamjena protiv Atletica, PSG-a i Barcelone”, piše Sport i nastavlja: