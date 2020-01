Stopa nataliteta u Kini pala je na najnižu razinu od osnivanja Narodne Republike prije 70 godina, usprkos ublažavanju politike jednog djeteta.

U 2019. je bilo 10,48 rođenih na tisuću stanovnika, najmanje od 1949., objavio je kineski državni zavod za statistiku. Broj djece rođene 2019. pao je za 580 tisuća, na 14,65 milijuna.

Stopa nataliteta u Kini godinama pada, što je izazov za tu drugu najveću ekonomiju na svijetu. No, osim manje rođenih, manja je i smrtnost pa je kineska populacija prošle godine narasla na 1,4 milijardi ljudi.

Sve manji broj rođenih izaziva zabrinutost od “demografske bombe” jer će smanjen broj radno sposobnih morati uzdržavati sve veći broj umirovljenika. Kineska stopa nataliteta manja je od američke koja je 2017., kad su posljednji put bilježeni podaci, iznosila 12 rođenih na tisuću stanovnika.

Prema podacima Svjetske banke, globalna stopa je 2017. bila 18,65 rođenih na tisuću stanovnika. Kineska vlada je 1979. uvela politiku jednog djeteta kako bi smanjila rast stanovništva. Obitelji koje bi to prekršile plaćale bi kazne, gubile radna mjesta ili bile primorane na pobačaje.

No ta je mjera izazvala veliku neravnotežu između spolova, pa je danas u Kini 30 milijuna muškaraca više od žena. Peking je 2015. ipak obiteljima dopustio da imaju dvoje djece, no to nije usporilo pad stope nataliteta, navodi BBC.