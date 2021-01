U Bosni i Hercegovini prijepodne se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U ostatku dana oblačno.

U jutarnjim satima u većem dijelu Bosne, na sjeveru i sjeverozapadu Hercegovine slab snijeg. Ponegdje na jugu Hercegovine može biti i slabe kiše.

U drugom dijelu dana i tijekom noći kiša na jugu Hercegovine, a u ostatku zemlje snijeg ili susnježica.

Očekivana količina padavina uglavnom između 5 i 15, lokalno do 25 l/m2.

Vjetar slab do umjeren jugoistočni, u večernjim satima u skretanju na sjeverni i sjeverozapadni.

Jutarnja temperatura od -8 do -1, na jugu od 0 do 5, a dnevna od -1 do 5, na jugu od 5 do 9.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme.

U ranim jutarnjim satima je moguć slab snijeg.

U drugom dijelu poslijepodneva i tijekom noći očekuje se susnježica i snijeg.

Jutarnja temperatura oko -3, dnevna oko 3.