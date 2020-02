U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa snijegom i kišom u Bosni. Snijeg ili susnježica su mogući i na sjeveru i sjeveroistoku Hercegovine. Poslijepodne ili u večernjim časovima padavine postepeno prestaju.

Vjetar umjeren do jak sa olujnim udarima, sjeverni. Na području Hercegovine, zapadne i istočne Bosne povremeno su mogući i orkanski udari vjetra, čak i do 90 km/h.

Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu od 1 do 7, a dnevna od -1 do 6, na jugu od 6 do 11 stepeni.