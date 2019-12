U Bosni i Hercegovini danas prijepodne će biti pretežno oblačno. U jutarnjim satima u nizinama će biti kiše, a u Bosni rijetko i sa susnježicom. U višim područjima je moguć snijeg.

Od sredine dana, prema večernjim satima, očekuje se razvedravanje prvo na području Hercegovine i Krajine i postupno prema istoku BiH. Vjetar će biti slab do umjerene jačine, sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 5, a na jugu do 10 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će se kretati između 4 i 9, a na jugu BiH od 10 do 15.

U Sarajevu će biti pretežno oblačno, veći dio dana. U jutarnjim satima može pasti malo kiše. Razvedravanje poslijepodne. Jutarnja temperatura zraka iznosit će oko 3, a najviša dnevna oko 6 stepeni.