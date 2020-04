U Bosni i Hercegovini danas se očekuje kiša na sjeveru i jugu, a u centralnim krajevima i na planinama slab snijeg, uz značajan pad temperature.

Ujutro će biti oblačno u svim predjelima, sa slabom kišom na sjeveru zemlje. Tokom dana padavine će se proširiti i na ostale krajeve, pa će na sjeveru i jugu padati kiša, a u centralnim krajevima i višim predjelima moguć je slab snijeg.

Meteorolozi najavljuju da će krajem dana padavine prestati, a tokom noći će uslijediti razvedravanje.

Puhat će slab do umjeren vjetar, sjevernog smjera, na jugu Hercegovine umjerena do jaka bura.

Jutarnja temperatura zraka kretat će se od dva do osam, a najviša dnevna od šest do 12, na jugu do 15 stepeni.