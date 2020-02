Prvi put nakon 14 utakmica u svim takmičenjima Liverpul je sinoć u Madridu od Atletika pretrpio poraz. Domaći su slavili rezultatom 1:0 u prvom susretu osmine finala Lige šampiona, ali to menadžera “redsa“ Jurgena Klopa nije previše zabrinulo.



Naprotiv, uvjeren je da će im paklena atmosfera na Anfildu pomoći u namjeri da se plasiraju u četvrtfinale i tako nastave put ka odbrani naslova šampiona Evrope.

Atletiko je odigrao sjajnu utakmicu u svom stilu. Poveo je ranim golom Saula u četvrtoj minuti i prednost sačuvao do kraja, a da pri tome Liverpulu nije dozvolio da uputi niti jedan udarac u okvir gola.

“Nemam problema sa rezultatom. Intenzitet igre bio je upravo onakav kakav je trebao biti. Držali smo protivnika pod pritiskom u zadnjoj trećini terena, ali nismo bili efikasni, a i nismo imali dovoljno čiste šanse. Imali smo neke šanse, ali to je nedovoljno. Međutim, i to je normalno“, rekao je Klop i dodao:

“Znali smo gubiti na poluvremenu 0:1, ali ne bismo odustali, pa zašto bi sada. Što je još bolje, drugo poluvrijeme ćemo igrati na našem stadionu. To će biti drugačije i Atletiko će to osjetiti. To je ono čemu se radujemo. Vidio sam mnogih sretnih lica u Atletiku, ipak je riječ o velikoj pobjedi, ali još nije gotovo.“