Jurgen Klopp, menadžer Livepoola, izjavio je da bi bio idiot kada bi sumnjao u svoje igrače nakon prvog ovosezonskog poraza od Watforda.

Šokatnim porazom 0:3 na Vicarage Roadu završio je nevjerovatan niz “redsa“ od 44 utakmice bez poraza u Premier ligi Engleske, te pobjedononosni prvenstveni niz od 19 susret

“Može se dogoditi da se naljutim na igrače, ali nisam se naljutio na njih nakon ove utakmice. Sa stajališta zdravog razuma, ako odem na sastanak i viknem na njih kao da su izgubili posljednjih deset utakmica zaredom zbog lošeg stava, to bi bilo zaista čudno. Ne zanima me da li se nakon sastanka osjećam bolje. Zanima me kako da momci dobiju prave informacije“, kazao je Klopp za britanske medije.