Regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za Evropu Hans Kluge danas se u Sloveniji pridružio slovenskim dužnosnicima u upozorenjima da je potrebno vakcinisati se kako bi se spriječio jesenji val epidemije te upozorio na rizik sa širenjem delta varijante, javlja Al Jazeera Balkans.

“Nakon 11 sedmica pada zaraza u Evropi, opet imamo njihov rast zbog delta varijante virusa, koja će do kraja augusta postati dominantna. No, za razliku od lani, imamo efikasne vakcine i priliku da izbjegnemo ponovo pogoršanje situacije”, kazao je on nakon posjete ljubljanskom centru za vakcinaciju protiv koronavirusa, u pratnji predsjednika Boruta Pahora i ministra zdravstva Janeza Poklukara, prenosi Hina.