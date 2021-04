Građani Federacije BiH od nadležnih i dalje čekaju informaciju, kada i ko će nabaviti vakcine za masovnu imunizaciju stanovništva. Kakve aktivnosti preduzima Zavod za javno zdravstvo, koji je Vlada zadužila za aktivnosti u vezi sa nabavkom vakcine, odgovora iz ove institucije nema. Nema ga ni iz Vlade. Grupa profesora sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu, uputila je pismo- u kojem od nadležnih traže izvinjenje građanima i ostavke.

U skorije vrijeme građani Federacije ne mogu očekivati benefit masovne vakcinacije, koja može zaustaviti pandemiju koronavirusa. Vlada Federacije j e rasformirala pregovarački tim za kupovinu vakcina, nakon što je ministrica Edita Đapo zatražila da ne bude u njemu, jer ,kako je kazala, on nema nikakvu svrhu. Sada su aktivnosti za nabavku vakcina na Zavodu za javno zdravstvo. Kakve su one, danas bez odgovora iz ove ustanove. Svoje razočarenje postupkom nadležnih ne krije infektolog Bakir Bakaš. On je u ime grupe građana Tužilaštvu podnio krivičnu prijavu protiv nosilaca izvršne vlasti na nivou entiteta i države zbog izostanka nabavke vakcina protiv kovida 19. Od dva tima koja je Vlada Federacije formirala, građani su očekivali rezultat-vakcine.

BAKIR NAKAŠ, infektolog

Prvi tim nije uspio ništa, drugi rasformiran, što znači su oni potpuno nesposobni da bilo šta urade povodom direktne nabavke, to su dokazali u ovih proteklih nekoliko mjeseci, a pogotovo u proteklih dvije tri sedmice , od kako su, kao, aktivno 24 sata počeli da se bave tim pitanjem.

Građanima okupljenim oko Inicijative “Borba za život”, pridružilo se više od pedeset profesora i saradnika Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. U otvorenom pismu “Zahtjev za život i dostojanstvo” traže izvinjenje odgovornih za krizu i ostavke. Ovo je opomena, poručuju.

ENVER KAZAZ, potpisnik pisma “Zahtjev za život i dostojanstvo”

Nenabavka vakcina znači direktnu moralnu političku pa i zakonsku krivičnu odgovornost za nebrigu za javno zdravlje ne samo institucija vlasti nego i individua koje obnašaju funkcije u toj vlasti.

Za sada u BiH sve ostaje na vakcinaciji uglavnom doniranim vakcinama, čiji je broj nedovoljan i za vakcinaciju prioritetnih grupa. Dok se masovna vakcinacija i dalje ne nazire, Ministarstvo civilnih poslova BiH objavilo je promotivni plakat s osnovnim informacijama o Covid vakcinama koje su dostupne u BiH.