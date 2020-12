Niko ne daje procjene koliko je Bosni i Hercegovini potrebno novca da se oporavi od posljedica pandemije koronavirusa. Ono što je donekle poznato jeste koliko se zadužujemo, ali nema preciznih podataka gdje se taj novac usmjerava.

Uz svako zaduženje ide i obrazloženje da se zadužujemo kako bi se pomoglo privredi ili zdravstvu, ali benefite od tog novca građani gotovo i da ne vide. Ovaj put, čini se, to su shvatili i u MMF-u, pa pred domaće političare prvo postavljaju uslove, a kad se oni ispune, onda ide novac.

“Ako sve to podvučemo pod jedan imenitelj to je da se hitno zaustavi kriminal i korupcija. tu su tri stvari koje su vrlo važne,a povezane su; to su vam javne nabavke gdje je detektovan kriminal od strane EU i MMF-a, imate restruktuiranje javnih preduzeća i reforma u zdravstvu”, rekao je ekonomski stručnjak Draško Aćimović.