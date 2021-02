Iako je donijeta odluka o ponovnom raspisivanju izbora u Srebrenici i Doboju, sada se postavlja pitanje ima li novca za to? Dok su lokalne sredine osigurale novac za ponovne izbore, novca nema Centralna izborna komisija BiH, što može značiti odgodu izbora. S tim se neslažu u Vijeću ministara BiH, jer kažu da novca ima. Za to vrijeme stiže nova apelacija iz Inicijative “Moja adresa Srebrenica” i to ka Sudu BiH.

Iz Inicijative “Moja adresa Srebrenica” traže da se ponovi i glasanje putem pošte. Očekuju da odluka bude saopštena početkom sedmice, a sve zavisi od izjašnjenja članova CIK-a koji svoju odluku šalju ka Odjeljenju Suda BiH, koji će dati svoj konačan stav.

ĆAMIL DURAKOVIĆ, predstavnik Inicijative “Moja adresa

Pozivamo sud da ne odlučuje politički ali i CIK da ne pravi politički konsenzus oko čiste stavri, a čista stvar je da 700 naših građana , imamo za to dokaze, je dobilo glasački materijal kasno, neka se ispoštuje izborno pravo svakog građanina, sve drugo će donijeti nove porbleme a oni bi mogli esklairati čak i u sami bojkot izbora u srebrenici.

Da ima nepravilnosti u svakom izbornom procesu, smatra i aktuelni načelnik Srebrenice Mladen Grujičić. Stava je da je odgovorne trebalo pojedinačno sankcionisati, a ne kolektivno.



MLADEN GRUJIČIĆ, načelnik Opštine Srebrenica

Mislim da će ovi ponovljeni izbori pokazati ovoj grupi da ne mogu oni da stave kao taoce sve bošnjake i da naređuju šta će oni radiit, da oni sada

bojkotuju izbore da ponovo izazovu neke krize jer to njima odgovara.

Iz CIK-a ponavljaju, za pripremu izbora u Srebrenici i Doboju potrebno je hitno obezbijediti sredstva u iznosu od 140 hiljada maraka iz budžeta. Kažu,

sve je dostavljeno Ministarstvu trezora i finansija BiH.

CIK BiH:

Ističemo da je neophodno da finansijska sredstva iz Budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH budu doznačena CIK-u najkasnije do utorka, 09.02.2021. godine, inače će Centralna izborna komisija BiH biti prisiljena odgoditi održavanje izbora i odluku o datumu donijeti tek kada se osiguraju potrebna sredstva.

ZORAN TEGELTIJA, predsjedavajući Savjeta ministara BiH

Potrebno je da samo zajedno sa Ministarstvom finasija CIK provede tehničke procedure kako da se obezbijede finansijska sredstva jer se radi o izborima koji nisu novi , radi se o nezavršenim izborima, i nikakvih razloga za odgađanje ponovljenih izbora u onom dijelu biračkih mjesta ne stoji sa stanovišta kada je upitanju sredstva koja obezbijeđuje Vijeće ministra.

Kada su upitanju lokalni nivoi, nadležni kažu da je sve spremno za održavanje izbora. Ostalo je da se imenuju novi članovi biračkih odbora.

NENAD PALEKSIĆ, predsjednik Gradske izborne komisije Doboj

Očekujem jedini problem da li će politički subjeti moći da predlože sve svoje članove za članove biračkih odbora i zamjenike pošto se tu radi o 900 ljudi koje treba pripremiti i obučiti, oni to večeras do 19 časova moraju da urade jer je rok 2 dana koji je propisala CIK.

LJILJANA STEVANOVIĆ, predsjednica Opštinske izborne komisije Srebrenica

Sve je spremno za održavanje ponovljenih izbora , od lokalnih zajednica opštinska izborna komijsa dobila je informaciju da su obezbijeđenja sredstva, pošto lokalna zajednica finnsira rad izborne komijsje, biračkih odbora, odvoz dovoz materijala i plaćanje prostorija gdje se održavaju izbori.

Novca ima, te prepreka za održavanje izbora, po svemu sudeći, nema. Rok za uplatu sredstava CIK-u je utorak, kada se očekuje i da bude poznat stav CIK-a, ali i Suda BiH o ponavljanju izbora putem pošte.