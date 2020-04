Ne smijemo ispuštati iz ruku kontrolu nad širenjem epidemije koronavirusa i ublažavati mjere koje daju rezultat. Zaključuju to zvaničnici i stručnjaci, u vrijeme kada je broj oboljelih u Bosni i Hercegovini prešao hiljadu, ali taj rast i dalje nije eksplozivan da bi ugrozio zdravstveni sistem.

Prazni trgovi. Na bulevarima više biciklista nego automobila. Na parkinzima je lako pronaći hladovinu. I naravno zahvala medicinskim radnicima.

Poštovanje velikog broja mjera donijelo je rezultat. Najmanje je aktivnih slučajeva u posljednjih deset dana. Slikovito to prikazuje grafikon potekao sa Elektrotehničkog fakulteta. Jedan od većih izazova su osobe pozitivne na koronavirus koje ne znaju gdje su se zarazile. Nadležni uvjeravaju da ne treba strahovati od tzv. lutajućeg virusa ako provodimo mjere lične zaštite. Ukidanja zabrana neće biti još najmanje dvije sedmice.

Nismo izolovano ostrvo, upozorava i virusolog Šukrija Zvizdić. Zavisimo i od kretanja epidemije u okruženju. Postepeno ublažavanje mjera, prema njegovim riječima, znači i to da će većina stanovnika morati da se suoči sa virusom koji će se, prema prirodi drugih virusa, vjerovatno prilagođavati svom domaćinu.

“On ne želi da njegov domaćin od koga uzima energiju, jer on nema vlastite energije, da njegov domaćin ugine. Znači on se pomalo adaptira na domaćina i klinička slika je blaža. Hoće li to biti za ovaj virus ili ne to se još uvijek ne zna”, rekao je Zvizdić.