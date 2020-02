Internet je dobar izvor informacija i najzastupljeniji način komunikacije među svim uzrastima. Ali može biti i veoma opasan. Društvenim mrežama godinama se šire izazovi, koje stručnjaci ocjenjuju bizarnim i opasnim. Istraživali smo jesu li popularni u BiH i kako spriječiti neželjene posljedice.

Slobodan Blagovčanin iz Omladinskog resursnog Centra u Tuzli kaže da je Bosna i Hercegovina na bezbjednoj strani što se tiče svjetskih trendova.

SLOBODAN BLAGOVČANIN, Omladinski resursni centar Tuzla

“Na sreću mi do danas nemamo nikakav zvanični izvještaj da je došlo do povređivanja među djecom unutar BiH. Nama u BiH je sreća da mi malo sporije pratimo trendove. Kod nas mnogo kasnije dolaze, a roditelji do tada već zahvaljujući najviše medijima budu informisani na vrijeme i počinju da prate šta njihova djeca rade”.

Iz policije navode da kroz predavanja i edukacije pokušavaju da skrenu djeci pažnju da ne rade sve ono što vide na internetu. Takođe navode da ne očekuju da će djeca u srednjim školama pokušavati slične stvari, te je potrebnije da se pažnja skrene osnovcima.

ALEKSANDAR MILADINOVIĆ, inspektor u Policijskoj akademiji Banjaluka

“Još uvijek nemamo prijava da se to dešava kod nas, odnosno da je to neko pokušao. Preko društvenih mreža još nismo došli do informacije da se to dešavalo. Mi djecu kroz ova predavanja edukujemo da to ne rade, znači da ne pokušavaju to što su vidjeli na tim aplikacijama”.