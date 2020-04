Stanje na cestama 14. 04. 2020. u 08 : 00 sati

Zbog saobraćajne nezgode u mjestu Orlova Klisura, na putnom pravcu Tuzla-Srebrenik saobraća se jednom trakom naizmjenično .

Zbog radova na mostu kod naplatnog mjesta Zenica jug i redovnog servisiranja tunela 1.mart, do 19.04. do 08h, obustavljen je saobraćaj na dionici autoputa A-1 Lašva – Zenica jug. U navedenom periodu saobraćaj se preusmjerava na magistralnu cestu M-17, a isključenje i uključenje na autoput je na petlji Lašva.

Vozače molimo da putuju samo u nužnim situacijama i da se pridržavaju mjera zaštite od koronavirusa.

Na području Hercegovačko-neretvanskog i Zapadno-hercegovačkog kantona zabranjeno je kretanje svim građanima izvan njihovog mjesta prebivališta.

Potpuna zabrana kretanja u BIH na snazi je od 20 sati do 05 sati ujutro.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja

Privremeno su zatvoreni svi granični prijelazi za pogranični saobraćaj između Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Ulazak u BiH nije dozvoljen stranim državljanima, a izuzetak su određene kategorije ljudi

(zdravstveni radnici, lica kojima je potrebno liječenje, prekograničnih radnika, službi i timova civilne zaštite, pripadnika snaga NATO-a i drugih zemalja partnerstva za mir, kao i NATO štaba u BiH, osoba s boravkom u BiH, osoba koje su u tranzitu kroz BiH bez zadržavanja i osoba koje imaju izdatu dozvolu od Vijeća ministara).

Ulazak u Hrvatsku i Crnu Goru dozvoljen je samo njihovim državljanima, strancima koji imaju prijavljen boravak i vozačima teretnih vozila.

Srbija je zatvorila granične prelaze prema BiH za sve prelaske, izuzev za robni promet koji se odvija preko prelaza: Karakaj, Vardište i Rača.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, od 05 do 21 sat saobraća se dvosmjerno.

Od 21 sat do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00:30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen.

Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.