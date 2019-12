Banjalučki biskup Franjo Komarica za intervju “Jedan” kaže kako očekuje od međunarodne zajednice da dozvoli visokom predstavniku u BiH Valentinu Inzku da intervenira, kako bi se zaustavilo otimanje imovine, uglavnom Hrvata i Bošnjaka u Republici Srpskoj.

OHR je formirao radnu grupu koja bi se trebala baviti posljedicama primjene Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske i Zakona o uzurpacijama i dobrovoljačkim kompetencijama.

Biskup Komarica predlaže hitnu uspostavu ureda za pružanje pravne pomoći građanima kojima prijeti oduzimanje imovine.

“Devedeset devet posto ljudi kojih se to tiče, a koji su maknuti sa svoje djedovine i očevine, ne znaju uopće o tome. Po Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji, Njemačkoj, ljudi uopće za to nisu čuli. Kažu: “niti to pratimo, niti išta”. Preko noći će se dogoditi da ti ljudi ostanu bez imovine”, upozorava biskup Komarica.