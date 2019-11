Saša Magazinović, prvi je postavio četiri pitanja. Prvo je odnos Tegeltije prema članstvu u NATO-u, o saznanja o dokumentu koji je potpisan, te hoće li se otkočili put prema NATOu ili ne?

Drugo pitanje je o angažman u visokoškolskim ustanovama.

Treće pitanje je bilo o angažmanu u Komisiji za granične prelaze BIH, te kako vidi rješenje ove problematike.

U nastavku pitanja je postavljao Branislav Borenović. Prvo pitanje je bilo da li će smanjiti budžet za institucije Bosne i Hercegovine?

Borenović je pitao i o vraćanju ustavnih nadležnosti RS, novom zakonu o sudu, reformama institucija pravosuđa, te proglašenju vojne neutralnosti.

Pitanja je postavljao i Jasmin Emrić. Budžetski zahtjev OS BIH, iznosi preko 600 miliona maraka, da li podržava povećanje budžete?

Da li podržava akcijski plan da se migrantska kriza raspodjeli na cijelu BiH, i da li podržava prihvatne centre u drugim djelovima, a posebno u RS?

Hrvatska ne odustaje od Trgovske gore, koji je njegov plan da se spriječi izgradnja odlagališta?

Predrag Kojović je kazao da mu je neshvatljivo da Tegeltija nije upoznat s dokumentom kojeg je Predsjedništvo potpisalo, a preuzima odgovornost za njegovu implementaciju. Stoga ga pita o tome zašto se on drži u neznanju, i šta ako u tom dokumentu piše da BIH ubrzava proces prema NATO-u?

Halid Genjac ga je pitao šta je njegov lični prioritet ukoliko bude na poziciji predsjedavajućeg Vijeća ministara, imajući u vidu da je dugo u politici?

Dragan Mektić je pitao oko ANP-a i MAP-a.

Dženan Đonlagić je pitao Tegeltiju kakav je njegov stav o mogućnosti izmjena Zakona o PDV-u? Da li je za povećanje stope, ili uvođenje diferenciranog PDV-a? Da li je za plaćanje sa odgađanjem PDV-a?

Tegeltija odgovara: Ja ću poštovati sve odluke Vijeća ministara i zakone kao i Ustav BiH, te nisam došao praviti konflikte. Mislim napraviti veliku raspravu unutar Vijeća ministara, pa onda ići s prijedlogom u Parlament. Kada je u pitanju visina stope, on je spreman podržati povećanje visine PDV-a samo ako će se vratiti direktno privredi kroz sistem doprinosa. On nije za varijantu za neplaćanu realizaciju, to bi dovelo do veće štete i povećanje sive ekonomije.