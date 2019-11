Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, izjavila je za Radio Vitez kako neće dopustiti da Bosnu i Hercegovinu prisvaja jedan narod. Poručila je da neće odustati, dok ne bude izmijenjen, kako je navela, “sramotni izborni zakon”, koji diskriminiše Hrvate.

“Ne prihvatam podlu floskulu o tome, da se Hrvatska miješa u unutrašnja pitanja druge države. Ustav Republike Hrvatske nam nalaže brinuti o našem narodu u Bosni i Hercegovini”, rekla je Grabar-Kitarović.

Na ove izjave predsjednice Hrvatske, reagovali su članovi Predsjedništva BiH, Željko Komšić i Šefik Džaferović.

“Jednostavno se može reći da je ovo miješanje u unutrašnje poslove Bosne i Hercegovine, ne zbog toga što ona dolazi ovdje po glasove, mada i to je diskutabilno, nego zbog svih onih izjava koje daje, ali nažalost nije to ništa novo u odnosima naše dvije zemlje. Kažem, nažalost, i nadam se da će to prestati okončanjem ove predsjedničke kampanje, odnosno, izborom novog predsjednika ili predsjednice Republike Hrvatske”, rekao je predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.

“Gospođa Kitarović se neće pitati šta ćemo mi uraditi ovdje u Bosni i Hercegovini. Mi ćemo krojiti svoju sudbinu onako kako mi mislimo. Kada kažem mi, mislim na sve narode, sve građane i sve političke opcije koje postoje unutar Bosne i Hercegovine”, komentar je člana Predsjdništva Bosne i Hercegovine Šefika Džaferovića.