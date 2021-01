Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio je kako još nije bilo zvaničnih reakcija Vlade Crne Gore nakon što je objelodanjeno da je premijer te zemlje Zdravko Krivokapić čestitao predsjednici Republike Srpske (RS) Željki Cvijanović, 9. januar – kao Dan RS, koji je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim.

Iako smatra da je potez Krivokapića plod političkog neiskustva, Komšić je za TV Crne Gore ocijenio da će u većem dijelu bh. javnosti ostaviti trag podozrenja i sumnje u dobre namjere novog crnogorskog rukovodstva.

Komšić je rekao da još nije dobio zvanični odgovor Vlade Crne Gore povodom njegovog zahtjeva da se u najkraćem mogućem roku ogradi od čina premijera Krivokapića.

“Nije bilo nikakvih zvaničnih reakcija Podgorice, jedini kontakt koji sam ja imao, posredno doduše, je putem našeg ambasadora u Podgorici sa gospodinom Abazovićem, kada sam našeg amabasadora zamolio da Abazoviću prenese poruku da komunicira sa lažnim profilom”, rekao je Komšić.

On je ocijenio neprihvatljivim objašnjenje iz Kabineta crnogorskog premijera da zvanične čestitke nije bilo te da je riječ o privatnom razgovoru sa predsjedinicom Republike Srpske Željkom Cvijanović.

“Krivokapić je nov i neiskusan na toj funkciji, ali možda će to biti lekcija koju će shvatiti, kada ste na takvim funkcijama i nešto se može razlikovati zvanično od privatnog. On je govorio u funkciji predsjednika Vlade, to je zvanično, i obraćao se jednom od dužnosnika entiteta BiH i u toj komunikaciji to je uvijek zvanično”, rekao je Komšić.

On smatra da će potez premijera Krivokapića ostaviti trag na odnose dviju država koji su do sada, kako je rekao, bili tradicionalno dobri i bez otvorenih pitanja.

“Jedan dio javnosti u BiH, tu mislim na Republiku Srpsku, pozdravlja taj potez Krivokapića, ali u Sarajevu i većem dijelu javnosti ostaviće, ako ništa, jedan trag podozrenja, pa čak i sumnje u dobre namjere novog crnogorskog rukovodstva”, rekao je Komšić i dodao da “9. januar u kolektivnoj svijesti građana BiH simbolizuje početak velikosrpske agresije u BiH”.

Komšić je rekao da ga brine vraćanje u prošlost kroz oživljavanje ideja poput državnog projekta velike Srbije, ali i jačanja desnice na evropskom kontinentu.

“Nažalost, istorija na ovim prostorima kada se ponavlja, uvijek se ponavlja krvavo i kada očekujete da su generacije koje dolaze nakon velikih tragedija, nakon prolivene krvi naučile nešto pametnije, uvijek vas to neprijatno iznenadi”, rekao je Komšić.

On je naveo da ima velika očekivanja od nove administracije u Washingtonu, na čelu sa predsjednikom Josephom Bidenom koji će, kako vjeruje, učiniti sve da ovaj dio Balkana bude sigurnije i stabilnije mjesto za život, prenosi portal RTCG.