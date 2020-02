Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić dao je izjave predstavnicima medija ispred zgrade Predsjedništva odmah nakon obraćanja Milorada Dodika i Šefika Džaferovića.

Dodik je ranije zatražio od Komšića da podnese ostavku zbog navodnih neregularnosti oko obavještavanja ostalih članova Predsjedništva o toku imenovanja stranih sudija Ustavnog suda BiH.

Mogu imati razumijevanja za neka njegova stanja, ali ne mogu raspravljati sa njegovim bijesnim glistama o svemu. Nemojte da tumačim sve što kaže. To što se njemu ne sviđa što sam ja u Predsjedništvu, moraće da se strpi još makar tri godine.

Komšić je kazao da je pročitao pismo za strane sudije koje je dobio od predsjednika Suda za ljudska prava i odgovorio. Tvrdi da ništa nije tajio i da su svi dobili to pismo.

Nisam vršio konsultacije jer to nije obaveza i Predsjedništvo se ne pita o tome ni ti daje saglasnost.

Ovdje je nešto drugo po srijedi. Ovdje je bio pokušaj Dodika, da procedure koje on interpretira, da se potpuno onemogući imenovanje stranih sudija od strane Suda za ljudska prava, istakao je Komšić.

Ako misli da je neko ovdje naivan u ovoj zgradi. Ako misli da će onemogućiti imenovanje stranih sudija, onda se grdno vara. Ja mogu da razumijem Dodika, on dolazi iz dijela BiH gdje je njegova riječ i zakon prva i posljednja. On se mora naviknuti da čita dokumente, da dolazi na posao, da njegovim savjetnicima ne promakne nešto.

Ako misli da je nešto neregularno nek se obrati Ustavnom sudu BiH, kazao je Komšić.

Istakao je da je Dodik glasao po svim tačkama, i da je to činjenica i jedna tačka je donesena konsenzusom.

Na pitanje o tome kako je Milorad Dodik izjavio da neće biti izglasavanja privremenog finansiranja u Vijeću ministara za institucije BiH, Dodik je kazao:

To je prblem sa gospodinom Dodikom. Ne pita se on o tome. Ne znam šta ljudi oko njega rade.Ja razumijem da ne može stići. Ne donosi on odluku o ovome. Ako je spreman da preuzme rizik neka onda odgovaraljudima zašto nema plaća. Ja se sa tim na njegovom mjestu ne bi igrao. Dodik je dosta plahovit i taoc je svojih riječi.