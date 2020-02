Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić, nakon neformalnog sastanka i večere lidera Evropske unije (EU) i Zapadnog Balkana u Briselu, rekao je da je velika većina onih koji su diskutovali pozdravila novu metodologiju i istakla potrebu regionalne saradnje.

Glavna tema sastanka je bila odnos Evropske unije, odnosno pojedinih segmenata, Evropskog vijeća i Komisije prema pitanju proširenja na Zapadni Balkan.

Sve države Zapadnog Balkana imaju, kako je kazao, kada govorimo o putu ka EU, različite faze i probleme.

Istakao je da, osim toga, Bosna i Hercegovina sa svim zemljama regiona, izuzev Kosova, ima već potpisane sporazume gdje je omogućen prelazak granice sa ličnom kartom.

Mišljenja je da će jedna od pozitivnih stvari sa ovog sastanka biti priča o otvaranju pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom što je dobro za cijeli region.

“Što se tiče Bosne i Hercegovine, onaj status u kojem se mi nalazimo, za nas je najvažnije mišljenje Evopske komisije, odnosno 14 preporuka i zaključaka koji su suština onoga što BiH treba. Iskoristio sam priliku prilikom obraćanja na sastanku, da najviše zvaničnike zamolim da prenesu u EU, ako je to to, a ja potpisujem svaku riječ u tim zaključcima i preporukama mišljenja EK, onda vas molim držite se toga, nemojte da imate duple standarde kao što smo imali priliku da vidimo u prošlosti. Ako je ovih 14 preporuka i zaključaka to što očekujete od BiH, tumačite ih onako kako piše. Mislim, nije to jednostavan zahtjev za BiH, ali je koristan i vrijedan, jer će dovesti do poboljšanja i unutar BiH. Ako govorimo o borbi protiv korupcije, vladavini prava, nemojte da imamo duple standarde oko toga. Držimo se onda te priče, pogotovo u ovoj novoj metodologiji bi to trebalo da bude, kada se otvore pregovori, prva stvar o kojoj se razgovora. Dajte da to bude istinska reforma”, rekao je Komšić.