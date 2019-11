Dvodnevna Konferencija o akademskim i javnim slobodama, koja je održana u Banjaluci, sticajem okolnosti postala je tema sama sebi. Naime, organizatori iz Udruženja “Oštra nula” saopštili su da im nije dozvoljeno da konferencija, kao prošle godine, bude održana na Filozofskom fakultetu zbog aktivnog učešća članova grupe “Pravda za Davida”. Tumačenje sa fakulteta nešto je drugačije, ali je pitanje otvoreno.

Nastavak prošlogodišnje konferencije, sa osvrtom na slobode u akademskom i javnom diskursu, sa Filozofskim fakultetom pripreman je u januaru, a finalni program dogovoren u oktobru, kažu u Oštroj nuli. Prije pet dana čak je prostor iz učionice izmješten u veći, amfiteatar.

“Dok nam nisu rekli, ustvari, da se na dekana, to je bilo već u utorak, dva dana pred konferenciju, na njega i određene profesore koji sarađuju sa nama vrši pritisak zbog članova grupe “Pravda za Davida” jer oni prošle godine nisu bili u programu, a ove su godine u programu”, kaže Milica Pralica iz Udruženja “Oštra nula”.

Konferencija je održana u hotelu “Bosna”. Ozren Perduv, aktivista “Pravde za Davida”, bio je spriječen da učestvuje. Aleksandra Ninić Vranješ koja ga je zamijenila smatra da je riječ o klasičnoj stigmatizaciji i diskriminaciji grupe ljudi kojoj su svakodnevno izloženi.

Na insistiranje medija oglasili su se sa Univerziteta. Rektor Radoslav Gajanin je kratko rekao da ni za koga vrata Univerziteta nisu zatvorena, pa ni za grupu “Pravda za Davida” , ali uz poštovanje procedura. Sa Filozofskog fakulteta oglasili su se bez mogućnosti detaljnijih utvrđivanja činjenica.

„Ne smatramo se obaveznim da učestvujemo u organizaciji bilo kog događaja ako u to nismo na profesionalan način uključeni od samog početka. Takođe, nismo u mogućnosti da ustupimo prostor bilo kom pojedincu, udruženju ili instituciji kada god oni to požele, jer to, pored ostalog, ometa i naš nastavni proces. Smatramo da iz površne organizacije bilo kog javnog događaja na Fakultetu gdje se školuje oko 1000 studenata, mogu proisteći razne neželjene posljedice, koje želimo da izbjegnemo”, saopštili su oni.