Grupa pristalica američkog predsjednika Donalda Trumpa koje su organizirale miting podrške u Washingtonu, probila se kroz policijske barikade i ušla u zgradu Kapitola u kojoj se nalazi Kongres.

Mnogi novinari morali su ugasiti kamere tokom nemira ispred Kongresa jer su ih pojedini građani i fizički napadali. Razbijena im je, ili pokradena oprema.

WATCH: Rioters turn against reporters near the U.S. Capitol pic.twitter.com/7yDqyAoANj