Naredne sedmice pred zastupnicima i izaslanicima trebao bi se naći Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na ovaj prijedlog, stigle su brojne reakcije i negodovanja.

Na sjednicama oba doma Federalnog parlamenta Prijedlog Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanim koronavirusom trebao bi dobiti svoj konačan sadržaj.

“Za mene je najracionalnije da u toku jednog dana zakažemo zasjedanje na kojem ćemo imati i ovaj zakon i rebalans budžeta i da imamo funkcionalan zakon”, ksže Mirsad Zaimović, predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

“Naša je želja da ovim zakonom budu obuhvaćeni svi privredni subjekti koji su oštećeni i koji su imali problema u vrijeme ove krize, odnosno svi oni kojima je onemogućen i zabranjen rad ovih dana”, kaže Tomislav martinović, predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.

Sadržajem novog prijedloga nisu obuhvaćeni svi koji trpe posljedice usred pandemije, smatraju iz Kluba SDP-a. Na Prijedlog su spremili 22 amandmana koji se, između ostalog, odnose na to da se subvencioniraju plaće radnicima privrednih subjekata, kojima je zabranjen rad, kao i onima čiji su privredni subjekti doživjeli pad prometa i prihoda.

“Razlika između našeg prijedloga i prijedloga vlade je što mi tražimo da se oslobode od plaćanja doprinosa i poreza radnici i poslodavci koji su imali zabradu rada i pad prometa”, kaže Elvir Karajbić, sekretar SDP-a BiH.

Predloženim zakonskim rješenjem nezadovoljni su i poslodavci.

“Ukoliko se usvoji Prijedlog zakona u tekstu koji je predložila Vlada Federacije BiH, mnoge kompanije, naročito u segmentu malih i srednjih preduzeća koja su morala obustaviti proizvodnju, bit će prisiljene otpustiti radnike, jer već sada imaju problem sa isplatama minimalnih plaća, direktnih i indirektnih poreza i doprinosa za mart, ističu u Udruženju poslodavaca Federacije BiH.

Osim njih u nepovoljnom položaju su, kako kažu, i samostalni poduzetnici, koji su tražili da se predloženi zakon primjenjuje od marta ove godine, a ne od aprila, kako je Vlada Federacije BiH predložila. Privremeno olakšavajuće mjere tražili su i free leneseri, s obzirom na to da je došlo do pada potražnje za njihovim uslugama. Ekonomska kriza, evidentno neće biti izbjegnuta, ali to ne znači da će mjere i uštede ići – kako se spekulisalo na štetu penzionera, zaključili su iz Vlade Federacije BiH.

“Najprije, Federacija BiH uopće nema toliko novca, jer nećemo smanjivati penzije i invalidnine i preusmjeravati to privredi. Osim toga, i da imamo novca za razmetanje, a nemamo, niko sa sigurnošću ne može reći da će ovo proći za tri mjeseca. Ako pandemija i prođe dotad, ekonomska kriza sigurno neće”, kaže Fadil Novalić, premijer Federacije BiH.

“Sa pozicija unutar Ministarstva će se preusmjeriti 20 miliona konvertibilnih maraka u Fond za borbu protiv koronavirusa, ali su te uštede i rezovi napravljeni u skladu sa opredjeljenjem Vlade Federacije BiH i Ministarstva da se naknade borcima ne umanjuju. Penzije i boračke naknade prioritet su u isplati iz budžeta Federacije BiH i tako će i biti u narednom periodu”, kaže Salko Bukvarević, federalni ministar za pitanja boraca i invalida.

U Vladi Federacije BiH su, kažu, otvoreni za sve prijedloge u toku parlamentarne procedure. No, postavlja se pitanje, koliko će i kako biti provodivi?