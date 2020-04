U Bosni i Hercegovini je od koronavirusa oboljelo 575 ljudi. 17 ljudi je preminulo od posljedica zaraze, dok je oporavljeno njih 27.

Novih sedam pozitivnih osoba na koronavirus u USK-u

Krizni štab Ministarstva zdravstva Unsko-sanskog kantona (USK) upravo je potvrdio novih sedam pozitivnih testova na koronavirus u ovom kantonu.

ZHK: Četiri nova slučaja zaraze

Četiri nova slučaja zaraze korona virusom u ZHK, saopšteno je iz SKB Mostar.

Kako je saopšteno, iz Širokog Brijega su dvije osobe, i dvije iz Gruda, tako da je trenutno 36 zaraženih osoba na području ZHK.

KCUS: Od 22 popodne testirana uzorka, samo jedan pozitivan, u SKB Mostar svih 28 negativni

Od 22 uzorka koji su testirani na KCUS-u danas poslijepodne samo je jedan pozitivan i to onaj iz Bihaća.

Ostalih 21 su negativni, a radi se o testiranjima osoba iz Zenice, Travnika i Bihaća.

Bihać sada broji 21 zaraženu osobu koronavirusom.

U Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar testirano je 28 uzoraka, od kojih nema pozitivnih u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

Ovim je broj zaraženih u BiH narastao na 575 osoba, a od toga su danas registrovana 42 nova slučaja.

Od ukupnog broja zaraženih osoba njih 27 se oporavilo, dok je 17 preminulo

Krizni štab FBiH: Mlađi od 18 godina mogu u automobile, stariji od 65 po penzije

Na području FBiH mlađi od 18 godina moći će se voziti s roditeljima u automobilu, a stariji od 65 godina će u periodu od ponedjeljka do petka, od 8 do 12 sati, moći otići po penzije, rečeno je na pres konferenciji Kriznog štaba FBiH.

Opširnije OVDJE.

HNK: Još šest lica pozitivno na koronavirus

U Hercegovačko-neretvanskom kantonu /HNK/ registrovano je još šest lica pozitivnih na virus korona od 37 uzoraka testiranih tokom dana u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, saopšteno je iz Kriznog štaba HNK.

Od novozaraženih iz Čitluka je četvoro, a iz Mostara i Jablanice po jedno.

Ovim se broj zaraženih u HNK popeo na 89, a dvoje oboljelih je preminulo.

Na području Brčkog 1233 osobe pod zdravstvenim nadzorom

Na području Brčko distrikta BiH do danas u 12.30 sati pod zdravstvenim nadzorom nalaze se 1233 osobe.

Na novi koronavirus testirano je ukupno 105 osoba, 14 nalaza je pozitivno, 84 negativno, a rezultati se čekaju za preostalih sedam, saopćeno je iz Odjela za zdravstvo i ostale usluge Vlade Distrikta.

ZDK: Registrovan 31 slučaj zaraze koronavirusom, određeni broj osoba pruža otpor hospitalizaciji

Ministar zdravstva Zeničko-dobojskog kantona Adnan Jupić potvrdio je da je do sada u ovom kantonu zabilježen 31 slučaj oboljelih od koronavirusa, te dodao da se određeni broj ljudi pruža otpor hospitalizaciji.

Kasipović: Vikendom zabrana kretanja van mjesta prebivališta

Ministar pravde RS Anton Kasipović se obratio javnosti poslije održane 15. sjednice Republičkog štaba za vanredne situacije i vanredne sjednice Vlade, te rekao da je donesena nova Uredba o postupanju za vrijeme vanrednog stanja koje je danas stupilo na snagu.

DETALJNIJE OVDJE

Krizni štab ZHŽ: Situacija pod kontrolom, dvorane za izolatorije opremljene

Epidemiološka situacija u ZHŽ je stabilna, svi kontakti su registrovani, dvorane za izolatorije se opremaju u svakom gradu ove županije, istakli su članovi Kriznog štaba ove županije na press konferenciji.

DETALJNIJE OVDJE

Sedam novoozaraženih koronavirusom u SBŽ

Osobe iz Gornjeg Vakufa/Uskoplja dovode se u vezu s postojećim klasterom, a radi se o članovima uže porodice jednog od zaraženih, dok se u slučaju novozaraženih u Novom Travniku radi o klasteru Tuzla. U Bugojnu je aktivan klaster “Konjic” jer je na virus pozitivna jedna osoba koja je bila na zabavi u kompaniji “Igman”.

ZDK: Svi testirani ljekari negativni, koronavirusom zaražena 31 osoba

Krizni štab za borbu protiv koronavirusa ministarstva Zeničko-dobojskog kantona ocijenio je da se higijensko-epidemiološka situacija odvija prema utvrđenom planu.

Novalić najavio ukidanje parafiskalnih nameta i rebalans federalnog proračuna za spas ekonomije

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić najavio je privremeno ukidanje svih parafiskalnih i drugih nameta, kao i rebalanas proračuna Federacije.

DETALJNIJE OVDJE

Kod dva pripadnika OS BiH potvrđen koronavirus

Kod dva pripadnika Oružanih snaga BiH potvrđen je virus korona, potvrdio je ministar odbrane u Savjetu ministara BiH Sifet Podžić. Riječ je o pripadnicima Oružanih snaga u čijim porodicama je ranije potvrđen virus. Podžić je rekao da je kod još 14 pripadnika Oružanih snaga u porodicama registrovan virus korona, te da je najbitnije spriječiti da virus uđe u kasarne.

Krizni štab KS: Do sad potvrđeno 38 slučajeva koronavirusa

Do sada je u Kantonu Sarajevo potvrđeno 38 slučajeva zaraze korona virusom, a najveći broj zaraženih je u dobi od 51 do 60 godina, izjavila je epidemiolog Aida PIlav na današnjoj konferenciji za novinare Kriznog štaba KS.

“Najveći broj pozitivnih je u dobi od 51 od 60 godina – 37,1 odsto, zatim od 61 do 70 godina – 22,9 odsto. To su najveća procentualna učešća, što govori u prilog tome da je važna zabrana kretanja osobama iznad 65 godina. Najmanji broj pozitivnih je u dobi ispod 20 godina (5,7 odsto) i u dobi od 20 do 30 i 30 do 40 godina (11,4 odsto)”, dodala je ona.