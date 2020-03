Broj osoba zaraženih koronavirusom u Bosni i Hercegovini i dalje raste. Do sada je zaraženo najmanje 356 osoba u cijeloj zemlji. Zabilježeno je devet smrtnih slučajeva, dok se oporavilo najmanje 17 osoba. Za sada je 201 pozitivan u RS, u FBiH prema podacima Zavoda za javno zdravstvo u 11:30 zaražene su 152 osobe i u Brčko Distriktu tri. Najnovije vijesti nalaze se na vrhu članka.

Još jedna smrt u BiH, umrla prvozaražena iz Širokog Brijega

Umrla je prvozaražena osoba iz Širokog Brijega, potvrđeno je za BHRT iz SKB Mostar. Podsjetimo, u pitanju je osoba starije životne dobi koja je u posljednje vrijeme bila u teškom stanju na respiratoru. Još uvijek se ne zna ko je nulti pacijent u ZHŽ. U ovoj županiji zaraženih je 13 u Širokom Brijegu, u Grudama 4, u Posušju 4. Ranije je preminula i jedna zaražena osoba u Grudama.

CZ KS: Produženo radno vrijeme trgovinama

Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo naredio je Kantonalnoj upravi civilne zaštite da iz svojih rezervi izdvoji sve raspoložive količine zaštitnih maski, rukavica, zaštitnih odjela, vreća i dezinfekcionih sredstava i stavi ih na raspolaganje Štabu, koji će ih raspodijeliti prema prioritetima.

U skladu sa novom odlukom Federalnog štaba civilne zaštite da policijski čas traje od 20 do 5 časova, Kantonalni štab je produžio radno vrijeme prodavnicama kojima je dozvoljen rad i apotekama na području Kantona do 18.30 časova, izuzev dežurnih apoteka.

U UKC Tuzla negativni rezultati

Dobr vijesti iz Tuzle. U UKC Tuzla 24 negativna, među kojima su i uposlenici UKC-a. Testiranje se nastavlja i dalje.

Kakvo je stanje u općini Brod, za BHT1 govori načelnik općine Ilija Jovičić:

Javljanje iz Mostara o stanju u HNŽ-u:

FŠCZ o prinudnim izolacijama

Federalni štab Civilne zaštite je na današnjoj sjednici donio odluku da se sprovodi prinudna izolacija za svaku osobu koja ne postupi po rješenju o određivanju mjera izolacije. OVDJE OPŠIRNIJE.

Nema punktova između RS i FBiH

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUPRS) saopćili da ne vrše kontrolu i da nemaju postavljene punktove na međuentitetskoj liniji razgraničenja Republike Srpske s Federacijom BiH.

Tri nova slučaja zaraze, prvi slučajevi u Kaknju

Prva tri slučaja zaraze koronavirusom potvrđena su u Kaknju. Ovo je za medije potvrđeno sa KCUS. Od ukupno 8 testiranih uzoraka, tri nova slučaja su potvrđena, i to iz Kaknja. Mediji navode da je riječ o porodičnih vezama sa zaraženim u Tuzli.

Stalne konzultacije Predsjedništva BiH

Predsjedatelj Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović, uz konzultaciju s članovima Predsjedništva Milorada Dodika i Željka Komšića, zatražio je od Vijeća ministara BiH da redovno, najmanje na tjednoj bazi, počne dostavljati izvješća o mjerama poduzetim u borbi protiv pandemije koronavirusa, informacije o potrebama za medicinskom opremom, kao i mjerama za ublažavanje posljedica po ekonomiju. OVDJE OPŠIRNIJE

Podaci Ministarstva sigurnosti:

ZHŽ: 20 zaraženih, čekaju se tri testa

U Zapadnohercegovačkoj županiji (ZHŽ) trenutno je 20 oboljelih od covida-19, čekaju se rezultati tri uzorka, a još uvijek nije poznato tko je nulti pacijent u toj županiji.

TK: Prvi smrtni slučaj

Zabilježen je prvi smrtni slučaj u Tuzlanskom kantonu. Radi se o ženskoj osobi koja je bila na liječenju u bolnici od ranije, kazali su nam iz Kriznog štaba TK.

Radi se o zaraženoj osobi iz klastera Medicinskog instituta Bayer, odnosno bivšeg centra za srce.

Njoj su prije desetak dana ugrađena 3 stenta, i oporavljala se na Institutu.

Jusufović: Znaćemo nakon testiranja da li isključujemo pojedina odjeljena u UKC Tuzla

U UKC-u Tuzla vrše se provjere, nakon što je ustanovljeno da je više od 100 uposlenika ovog Centra u bliskim odnosima sa osobljem Instituta Bayer, klasterom u Tuzli.

Direktor UKC Tuzla Vahid Jusufović kazao je da će tek nakon testiranja biti ustanovljeno ima li u Klinici zaraženih uposlenika i u tom slučaju će morati poduzeti mjere, što bi značilo isključenje svih tih odjeljenja iz procesa rada.

Krizni štab HNK: Nemojte stigmatizirati ljude koji su bolesni

Krizni štab u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. potvrdio je 44 osobe pozitivne na koronavirus, i dva smrtna slučaja.

FBiH: Dva nova smrtna slučaja

Umro je pvozaraženi koronavirusom, pacijent u HNK. On je ležao u Sveučilišno kliničkoj bolnici u Mostaru.

Ova osoba testirana je pozitvna na koronavirus 17. marta.

Drugi smrtni slučaj zabilježen je u Srednjobosanskom kantonu kazao je direktor Zavoda za javno zdravstvo Sead Karakaš.

Muškarac iz Gornjeg Vakufa/Uskoplja, koji je umro u vozilu Hitne pomoći, bio je pozitivan na koronavirus, kazao je on za bugojno-danas.info/

Imali smo osjećaj da bi ga trebalo testirati, to smo i uradili te smo dobili pozitivan nalaz. On nije imao epidemiološki pozitivnu anketu, nije bio u samoizolaciji, niti je imao potvrđene kontakte s nekim ko je pozitivan na koronavirus. Na nama je da istražujemo koji je to nulti slučaj od kojeg se on zarazio i koji su eventualni kontakti – kazao je Karakaš