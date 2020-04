U Bosni i Hercegovini je od koronavirusa oboljelo više od 550 ljudi. 17 ljudi je preminulo od posljedica zaraze, dok je oporavljeno njih 27.

Sedam novoozaraženih koronavirusom u SBŽ

Osobe iz Gornjeg Vakufa/Uskoplja dovode se u vezu s postojećim klasterom, a radi se o članovima uže porodice jednog od zaraženih, dok se u slučaju novozaraženih u Novom Travniku radi o klasteru Tuzla. U Bugojnu je aktivan klaster “Konjic” jer je na virus pozitivna jedna osoba koja je bila na zabavi u kompaniji “Igman”.

ZDK: Svi testirani ljekari negativni, koronavirusom zaražena 31 osoba

Krizni štab za borbu protiv koronavirusa ministarstva Zeničko-dobojskog kantona ocijenio je da se higijensko-epidemiološka situacija odvija prema utvrđenom planu.

Novalić najavio ukidanje parafiskalnih nameta i rebalans federalnog proračuna za spas ekonomije

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić najavio je privremeno ukidanje svih parafiskalnih i drugih nameta, kao i rebalanas proračuna Federacije.

Kod dva pripadnika OS BiH potvrđen koronavirus

Kod dva pripadnika Oružanih snaga BiH potvrđen je virus korona, potvrdio je ministar odbrane u Savjetu ministara BiH Sifet Podžić. Riječ je o pripadnicima Oružanih snaga u čijim porodicama je ranije potvrđen virus. Podžić je rekao da je kod još 14 pripadnika Oružanih snaga u porodicama registrovan virus korona, te da je najbitnije spriječiti da virus uđe u kasarne.

Krizni štab KS: Do sad potvrđeno 38 slučajeva koronavirusa

Do sada je u Kantonu Sarajevo potvrđeno 38 slučajeva zaraze korona virusom, a najveći broj zaraženih je u dobi od 51 do 60 godina, izjavila je epidemiolog Aida PIlav na današnjoj konferenciji za novinare Kriznog štaba KS.

“Najveći broj pozitivnih je u dobi od 51 od 60 godina – 37,1 odsto, zatim od 61 do 70 godina – 22,9 odsto. To su najveća procentualna učešća, što govori u prilog tome da je važna zabrana kretanja osobama iznad 65 godina. Najmanji broj pozitivnih je u dobi ispod 20 godina (5,7 odsto) i u dobi od 20 do 30 i 30 do 40 godina (11,4 odsto)”, dodala je ona.