Broj osoba zaraženih koronavirusom u Bosni i Hercegovini i dalje raste. Do sada je zaraženo najmanje 356 osoba u cijeloj zemlji. Zabilježeno je osam smrtnih slučajeva, dok se oporavilo najmanje 17 osoba. Za sada je 201 pozitivan u RS, u FBiH prema podacima Zavoda za javno zdravstvo u 11:30 zaražene su 152 osobe i u Brčko Distriktu tri. Najnovije vijesti nalaze se na vrhu članka.

Jusufović: Znaćemo nakon testiranja da li isključujemo pojedina odjeljena u UKC Tuzla

U UKC-u Tuzla vrše se provjere, nakon što je ustanovljeno da je više od 100 uposlenika ovog Centra u bliskim odnosima sa osobljem Instituta Bayer, klasterom u Tuzli.

Direktor UKC Tuzla Vahid Jusufović kazao je da će tek nakon testiranja biti ustanovljeno ima li u Klinici zaraženih uposlenika i u tom slučaju će morati poduzeti mjere, što bi značilo isključenje svih tih odjeljenja iz procesa rada.

Krizni štab HNK: Nemojte stigmatizirati ljude koji su bolesni

Krizni štab u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. potvrdio je 44 osobe pozitivne na koronavirus, i dva smrtna slučaja.

FBiH: Dva nova smrtna slučaja

Umro je pvozaraženi koronavirusom, pacijent u HNK. On je ležao u Sveučilišno kliničkoj bolnici u Mostaru.

Ova osoba testirana je pozitvna na koronavirus 17. marta.

Drugi smrtni slučaj zabilježen je u Srednjobosanskom kantonu kazao je direktor Zavoda za javno zdravstvo Sead Karakaš.

Muškarac iz Gornjeg Vakufa/Uskoplja, koji je umro u vozilu Hitne pomoći, bio je pozitivan na koronavirus, kazao je on za bugojno-danas.info/

Imali smo osjećaj da bi ga trebalo testirati, to smo i uradili te smo dobili pozitivan nalaz. On nije imao epidemiološki pozitivnu anketu, nije bio u samoizolaciji, niti je imao potvrđene kontakte s nekim ko je pozitivan na koronavirus. Na nama je da istražujemo koji je to nulti slučaj od kojeg se on zarazio i koji su eventualni kontakti – kazao je Karakaš