U BiH svakodnevno raste broj zaraženih. Trenutno je zaraženo najmanje 646 osoba, od čega je najmanje 333 u Federaciji i 299 u Republici Srpskoj, dok je ukupan broj preminulih u BiH 21. U Brčko Distriktu posljednji podaci pokazuju da je pozitivno najmanje 14 osoba. Oporavilo se najmanje 30 osoba.

Zabrana kretanja van mjesta prebivališta večeras do 18:00

Večeras do 18 časova na snazi je zabrana kretanja van mjesta prebivališta, na osnovu zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije. Ova odluka primjenjuje se vikendom, subotom od 12:00 do nedjelje u 18:00, sve do 13. aprila.

Zabrana se ne odnosi na lica koja posjeduju dozvolu za kretanje izdatu od MUP-a Srpske ili potvrdu o potrebi kretanja zbog nesmetanog obavljanja rada, izdatu od poslodavca.

Potvrđen prvi slučaj koronavirusa u Čapljini

Jučer u popodnevnim satima u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar na COVID-19 testiran je 51 uzorak, od kojih je jedan pozitivan, saopšteno je iz Štaba civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK).

Zaražena osoba Covidom-19 je iz Čapljine, što je prvi slučaj koronavirusa u ovom gradu.

BiH: 21 osoba preminula od posljedica koronavirusa

Posljednji zvanični podaci institucija u FBiH pokazuju da je 14 registrovanih smrtnih slučajeva u ovom entitetu.

Po kantonima izgleda ovako: USK – 3, TK – 1, SBK – 1, KS – 3, HNK – 4 i ZHK – 2.

U Republici Srpskoj jučer je potvrđen sedmi smrtni slučaj.

Nenadić: U Kantonu Sarajevo 39 osoba pozitivno na koronavirus

Premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić saopćio je da je u Kantonu Sarajevo ukupno 39 osoba pozitivno na koronavirus te da je hospitalizirano sedam osoba, od kojih su dvije na terapiji kisikom, dvije u fazi oporavka i niko nije na respiratoru.

“U zadnja 24 sata bilo je 45 testiranih osoba na koronavirus, a ukupno ih je dosad 526. Od tog broja u zadnja 24 sata nije bilo pozitivnih na testiranju”, kazao je Nenadić.