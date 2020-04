U BiH svakodnevno raste broj zaraženih. Trenutno je zaraženo najmanje 660 osoba, od čega su najmanje 344 u Federaciji i 302 u Republici Srpskoj, dok je ukupan broj preminulih u BiH 21. U Brčko Distriktu posljednji podaci pokazuju da je pozitivno najmanje 14 osoba. Oporavilo se najmanje 30 osoba.

Šeranić: Komfor i interes pojedinca neće se stavljati iznad interesa zajednice

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić na konferenciji za novinare rekao je da komfor pojedinca ne može da bude ispred javnog zdravlja. Današnja konferencija za novinare je ustvari reakcija ministra na navode i snimke koje su objavili pojedini mediji o uslovima u karantinima u RS.

TK: Novi zaraženi

U Tuzlanskom kantonu od posljednjeg izvještaja Kriznog štaba zabilježeno je 12 novih slučajeva zaraze koronavirusom.

Na Klinici za ORL UKC Tuzla je šest zaraženih. Nadležni najavljuju dezinfekciju prostora.

Dva su slučaja vezana za Medicinski centar Bayer, dva su iz Špionice Srednje i dvoje iz Sapne.

Od jučer do danas testirana je 171 osoba, a ukupno do sada 840.

U kućnoj izolaciji nalazi se 2689 građana, a svi oboljeli su u stabilnom stanju.

Evo kako trenutno izgledaju brojke u FBiH

Pripadnik OS BiH iz Livna pozitivan na virus COVID-19

Operativni centar Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine dobio je usmeno obavještenje da je pripadniku Komande za podršku Oružanih snaga BiH urađen test na virus COVID-19 te da je rezultat testa pozitivan.

Riječ je o pripadniku OS BiH koji živi u Livnu, a čije mjesto službe je Banja Luka. On je do 27. 3. 2020. godine radio u mjestu službe, nakon čega je bio upućen da radi od kuće.

HNK: Dva pozitivna slučaja u Mostaru i jedan u Čapljini

U posljednja 24 sata u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar na COVID-19 testiran je 81 uzorak od čega su u Hercegovačko-neretvanskoj županiji/kantonu pozitivna ukupno 3 i to: 2 iz Mostara i 1 iz Čapljine.

Županijski/kantonalni i općinski sanitarni inspektori izdali su u protekla 24 sata 11 rješenja, što je ukupno 1772.

Prema izvješću iz MUP-a HNŽ/K u posljednja 24 sata nije bilo prekršitelja samoizolacije i izolacije, dok su 3 prekršitelja zabrane kretanja.

Tri osobe pozitivne na koronavirus u RS

Od posljednjeg izvještaja o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj, u posljednja 24 časa, u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske izvršeno je ukupno 94 laboratorijskih testiranja, a novi virus korona potvrđen je kod još tri osobe.

Zabrana kretanja van mjesta prebivališta večeras do 18:00

Večeras do 18 časova na snazi je zabrana kretanja van mjesta prebivališta, na osnovu zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije. Ova odluka primjenjuje se vikendom, subotom od 12:00 do nedjelje u 18:00, sve do 13. aprila.

Zabrana se ne odnosi na lica koja posjeduju dozvolu za kretanje izdatu od MUP-a Srpske ili potvrdu o potrebi kretanja zbog nesmetanog obavljanja rada, izdatu od poslodavca.

Potvrđen prvi slučaj koronavirusa u Čapljini

Jučer u popodnevnim satima u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar na COVID-19 testiran je 51 uzorak, od kojih je jedan pozitivan, saopšteno je iz Štaba civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK).

Zaražena osoba Covidom-19 je iz Čapljine, što je prvi slučaj koronavirusa u ovom gradu.

BiH: 21 osoba preminula od posljedica koronavirusa

Posljednji zvanični podaci institucija u FBiH pokazuju da je 14 registrovanih smrtnih slučajeva u ovom entitetu.

Po kantonima izgleda ovako: USK – 3, TK – 1, SBK – 1, KS – 3, HNK – 4 i ZHK – 2.

U Republici Srpskoj jučer je potvrđen sedmi smrtni slučaj.

Nenadić: U Kantonu Sarajevo 39 osoba pozitivno na koronavirus

Premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić saopćio je da je u Kantonu Sarajevo ukupno 39 osoba pozitivno na koronavirus te da je hospitalizirano sedam osoba, od kojih su dvije na terapiji kisikom, dvije u fazi oporavka i niko nije na respiratoru.

“U zadnja 24 sata bilo je 45 testiranih osoba na koronavirus, a ukupno ih je dosad 526. Od tog broja u zadnja 24 sata nije bilo pozitivnih na testiranju”, kazao je Nenadić.