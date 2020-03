Na portalu BHRT-a pratite sve informacije o stanju pandemije koronavirusa u zemljama regiona. Najnovije informacije nalaze se u vrhu članka.

Zaraza koronavirusom širi se u regionu. Najviše zaraženih je u Srbiji i Hrvatskoj, ali i u ostalim državama regiona broj zaraženih raste, a zaraza se proširila i na zdravstvene radnike.

Hrvatska: Peti preminuli od zaraze koronavirusom

“Preminulih je 5, preminuo je bolesnik srednje životne dobi u klinici Fran Mihaljević. Imao je hopetrenziju odnosno visoki tlak”, rekao je na početku konferencije ministar zdravstva Vili Beroš. Imamo 49 oporavljenih bolesnika, četiri više u odnosu na jutrošnje brojke.

Dvije nove žrtve Kovida-19 u Srbiji

Još dvije osobe su preminule od Kovida-19, pa je ukupan broj umrlih 10, rekao je ministar Lončar. Registrovan je još 131 novooboljeli. Ukupno je zaraženo 659 ljudi.

Vlada Srbije danas je donijela odluku da zabrana kretanja vikendom bude produžena za još dva sata, a karantin onima koji su iz inostranstva došli u Srbiju bude produžen za 14 dana.

Zabrana kretanja od ponedjeljka do petka važi od 17.00 do 5.00, dok zabrana kretanja subotom i nedjeljom važi od 15.00 do 5.00.

Četvrta žrtva korona virusa u Sjevernoj Makedoniji

U Sjevernoj Makedoniji danas je registrovana četvrta žrtva korona virusa, objavio je ministar zdravlja Venko Filipče. Kako je naveo na svom fejsbuk profilu, jutros je preminula pacijentkinja stara 66 godina iz okoline Struge, koja je zajedno sa suprugom juče dijagnostikovana na korona virus.

“Pacijentkinja je imala bolest srca, hroničnu bolest pluća i povišen krvni pritisak”, napisao je Filipče, ali je najavio i reviziju tog slučaja jer postoji sumnja da nije na vreme hospitalizovana.

Plenković: Velike posljedice pandemije na hrvatsku privredu

Predsjednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković izjavio je da su posljedice pandemije korona virusa na hrvatsku privredu veoma velike. Plenković je naveo da je šteta u privrednom smislu teža i veća od krize koja je bila 2008. godine, prenose hrvatski mediji.

“Mi smo promptno reagovali sa 63 mjere. Mi ćemo se pripremati da tokom naredne sedmice izađemo s još jednim paketom mjera”, rekao je Plenković.

Novi Sad: Na Infektivnoj klinici 26 oboljelih, četiri osobe u teškom stanju

Na Klinici za infektivne bolesti od korona virusa trenutno se liječi 26 pacijenata, od kojih je četvoro u teškom stanju i oni su priključeni na respiratore, saopšteno je iz Kliničkog centra Vojvodine. U Klinički centar Vojvodine sinoć je stiglo 20 novih respiratora, koje je obezbijedila Vlada Srbije.

Slovenija: Na intenzivnoj njezi i mladi ljudi

Na intenzivnoj njezi na Klinici za zarazne bolesti u Ljubljani među 13 lica oboljelih od korona virusa nalaze se i mladi ljudi, upozorio je direktor Univerzitetskog kliničkog centra Janez Poklukar. “Među osobama u kritičnom stanju su i mlađe osobe, zato mlade upozoravamo da se ne ponašaju lakomisleno u sadašnjoj epidemiji jer bolest ne bira”, rekao je Poklukar.

Na ljubljanskoj Klinici za zarazne bolesti smješteno je 50 oboljelih. U mariborskom kliničkom centru, drugoj najvećoj slovenačkoj bolnici, trenutno je 28 hospitalizovanih, od čega je šestoro priključeno na respirator.

Kosovo: Građanima zabranjeno kretanje od 17 do 6 sati

Vlada Kosova na dužnosti odobrila je zahtjev Ministarstva zdravlja da se dva vremenska intervala zabrane kretanja građana promijene u jedan i to od 17 do 6 sati u okviru mjera za sprečavanje i kontrolu širenja koronavirusa.

Predhodna odluka Vlade od 23. marta nalagala je zabranu kretanja od 10 do 16 i od 20 do 6 sati, ali se pokazalo da se u vremenu kada je dozvoljen izalazak iz kuće, u prodavnicma prave velike gužve i da ima puno ljudi na ulicama.

Hrvatska: Četvrta smrt od korona virusa, 49 novih slučajeva

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske izvijestio je kako je u Hrvatskoj od jučer 49 novozaraženih, što čini ukupnu brojku od 635 zaraženih do sada, a koronavirus je uzrokovao četiri potvrđena smrtna slučaja.

“U odnosu na jučerašnje povećanje od 56, brojka je danas manja, a većina od novih 49 bolesnika dolazi s nove mikrolokacije”, kazao je hrvatski ministar zdravstva Vili Beroš.

Jučer je preminula još jedna osoba u Puli, stara 92 godine, sa značajnim komorbiditetom, naveo je Beroš, tako da je to četvrti potvrđen slučaj smrti uzrokovan korona virusom.

Do sada je u Hrvatskoj testirano 4.938 bolesnika.

Crna Gora produžila mjere samoizolacije za još 14 dana

Svima koji su u Crnoj Gori u karantinu ili samoizolaciji, a tokom boravka nisu imali simptome novog korona virusa, samoizolacija u porodičnom smještaju viće produžena za još 14 dana.

Ova mjera navedena je u naredbi koju je na preporuku Instituta za javno zdravlje donijelo Ministarstvo zdravlja Crne Gore.

Crna Gora: Ljekar iz Bara zaražen, inficirane ukupno 82 osobe

U Crnoj Gori koronavirusom su inficirane 82 osobe, među kojima je i jedan ljekar iz Bara, saopšteno je sinoć iz Instituta za javno zdravlje. Pod zdravstvenim nadzorom je 6.278 osoba u Crnoj Gori.

Od virusa korona je preminuo jedan muškarac iz Herceg Novog.

Hrvatska: Još 91 slučaj zaraze, ukupno 586

U Hrvatskoj je u jednom danu zabilježen 91 novi slučaj zaraze. Ukupno je zaraženo 586 osoba. Dosad su preminule tri osobe, kazao je ministar zdravlja Vili Beroš na pres konferenciji.

Kao razlog naveo je novu biolokaciju a na području Biograda i Zadra koja je počela najvjerovatnije u Biogradskoj bolnici te se prenijela na Zadar.

Srbija: Osam preminulih, 71 novi slučaj, ukupan broj zaraženih 528

Osoba stara 62 godine zaražena koronavirusom preminula je u Kliničkom centru Vojvodine i ona je osma žrtva covida-19 u Srbiji, izjavila je zamjenica direktora Instituta “Batut” Darija Kisić Tepavčević.

U Srbiji je registriran 71 novi slučaj zaraze novim koronavirusom, a ukupna brojka zaraženih sada je 528.

Kosovo: Potvrđena još dva slučaja, ukupno zaraženo 89

Na Kosovu su još dvije osobe pozitivne na koronavirus , čime je ukupan broj zaraženih 89, saopšteno je iz Nacionalnog instituta za javno zdravlje.Iz Instituta su naveli da je do sada testirano 991 lice, te da je jedno umrlo.

Za sada je u izolaciji 1.749 lica na širem području Kosova.