Pandemija koronavirusa odnosi žrtve u zemljama regiona: u Srbiji jeukupno 2.200 zaraženih, a 58 ljudi je preminulo. U Hrvatskoj je zabilježeno 1.222 zaraženih i 16 preminulih, dok je u Sloveniji 1.021 zaraženih i 30 preminulih. Na Kosovu je zaraženo 145 osoba, a tri su preminule. U Sjevernoj Makedoniji zabilježeno je 570 zaraženih i 21 preminulih. U Crnoj Gori je zaraženo ukupno 233, sa dvoje preminulih i jednim izliječenim.

Crna Gora: 10 novih slučajeva, ukupno 233

U Crnoj Gori je registrovano 10 novih osoba pozitivnih na virus korona, čime je ukupan broj zaraženih povećan na 233, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. Iz Nikšića je osam novozaraženih, a dva su iz Podgorice i svi su kontakti ranije potvrđenih slučajeva.

U Sjevernoj Makedoniji još troje umrlih od korona virusa, 570 zaraženih

U Sjevernoj Makedoniji su umrla još tri pacijenta od bolesti KOVID-19, pa je broj umrlih porastao na ukupno 21. U Skoplju su umrli 40-godišnjak iz Kočana i 65-godišnjak iz Tetova, koji nisu imali druge bolesti, kao i 69-godišnjak iz Tetova s tumorom na mozgu.Ozdravilo je još sedmoro, pa je ukupan broj izliječenih porastao na 30. Registovano je, po podacima Ministsarstva zdravlja, 15 novih slučajeva koronoa virusa i ukupan broj dijagnostikovanih danas iznosi 570.

Plenković: Hrvatska razmišlja o relaksiranijim mjerama vezanim za koronavirus

Premijer Hrvatske Andrej Plenković rekao je da se ozbiljno razmišlja o relaksiranju mjera u vezi sa virusom korona, ali tako da to ne ugrozi epidemiološku situaciju, te istakao da se čekaju procjene epidemiologa.

Plenković je napomenuo da je važno da sve te mjere relaksiranja budu prilagođene epidemiološkim preporukama.

Na sjeveru Kosova 33 osobe zaražene korona virusom, jedan preminuo

Broj zaraženih korona virusom na sjeveru Kosova povećan je za šest, tako da se sa današnjim danom broj povećao na 33, od kojih je jedan preminuo. U Kosovskoj Mitrovici ih je 18, devet u Zvečanu, tri u Leposaviću i dvoje oboljelih u Zubinom Potoku. Pacijenati su, prema riječima ljekara u dobrom opštem stanju.

U Sjevernoj Makedoniji od srijede duži policijski čas

Vlada Sjeverne Makedonije odlučila je da od srijede produži policijski čas i da radnim danima on traje od 16 do 5 časova, a da vikendom potpuno zabrani kretanje građanima. Dopunom odluke za zabranu kretanja radi sprečavanja širenja korona virisa, starijima od 67 godina izlazak je dozvoljen samo od 10 do 12 časovaradnim danima, a mlađima od 18 godina od 13 do 15 časova.

Kosovo: Zaraženi prodavali sadnice na pijaci

Dva lica iz Đakovice uhapšena su jer su, uprkos zabrani kretanja i naloženoj mjeri kućne izolacije, prodavali sadnice na seoskoj pijaci u Velikoj Kruši kod Orahovca, saopšteno je iz Kosovske policijske službe. Ova lica uhapšena su u petak, 3. aprila, te im je u skladu sa nalogom nadležnog tužioca određen pritvor, tokom kojeg su testovi pokazali da su oba zaražena virusom korona. Oba lica su odmah prevezena na Infektivnu kliniku Univerzitetsko-kliničko-bolničkog centra u Prištini. Na terenu su nadležne medicinske ekipe, da bi se utvrdilo koja su lica bila u kontaktu sa dvoje zaraženih.

Srbija: Do danas 178 osoba otpušteno sa bolničkog liječenja, ali nisu svi poslati kući

Zamjenica direktora Instituta “Batut” Darija Kisić Tepavčević izjavila je danas da je zaključno sa današnjim danom 178 osoba u Srbiji otpušteno sa bolničkog liječenja Kovid-19 ali da nisu svi još poslati kući jer se čeka drugi negativni nalaz i oni su smješteni u privremene bolnice sajamskog tipa.

U Srbiji novih sedam smrtnih slučajeva

U Srbiji je u protekla 24 časa od virusa korona preminulo još sedam lica, a oboljelo njih 292, saopštio je danas epidemiolog Predrag Kon.

Kako je rekao, umrla su tri muškarca i četiri žene prosječne starosti 64,5 godina.

Trenutno je hospitalizovano 1.197 osoba, a na respiratorima je 101 lice.

U Srbiji je dosad od posljedica zaraze koronavirusom umrlo ukupno 58 ljudi, a oboljelo 2.200, naveo je Kon.

Na virus su testirana ukupno 8.552 lica.

Priština uvodi nove mjere

Gradonačelnik Prištine Špend Ahmeti uveo je nove mjere radi sprečavanja širenja koronavirusa, među kojima je i zabranja kretanja pješacima na svim glavnim trgovima u tom gradu.

Svi prodajni objekti koji trguju prehrambenom robom su u obavezi da tokom cijelog dana obavljaju dezinfekciju svih kolica kojima se prevozi roba u tim objektima. U Skupštini opštine Priština od sutra neće biti pružane nikakve usluge osobama koje nemaju masku i rukavice. U Prištini je od Covid-19 dosad oboljelo 19 osoba, a registrovan je jedan smrtni slučaj.

Još jedna žrtva koronavirusa u Hrvatskoj

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske izvijestio je kako je broj zaraženih koronavirusom u protekla 24 sata porastao za 40, čime je ukupan broj oboljelih u toj zemlji povećan na 1.222. Registrovana je još jedna, ukupno 16. smrt uzrokovana koronavirusim.

Hrvatski ministar zdravstva Vili Beroš kazao je na redovitoj konferenciji za medije kako je u proteklom 24-satnom razdoblju broj oboljelih od koronavirusa porastao za 40 novih pozitivnih bolesnika, što znači da Hrvatska ima 1.222 bolesnika ukupno.

Urađeno je 11.464 testiranja, od čega 617 u protekla 24 sata.

“Nažalost, imamo jednog preminulog bolesnika u Klinici za infektivne bolesti u Zagrebu. Riječ je o muškarcu srednje životne dobi koji nije bio ranije bolestan”, kazao je novinarima hrvatski ministar zdravstva Vili Beroš.

Na respiratorima je trenutačno 36 bolesnika, što je dva manje u Splitu nego jučer, hospitalizirana su 372 bolesnika, a oporavljenih je 130, što je pet više nego jučer.

Bolnici u Novom Pazaru uručeno 13 respiratora

Opštoj bolnici u Novom Pazaru, nakon što su nadležni konstatovali da stanje postaje alarmantno, dopremljeno je 13 respiratora, među kojima deset kliničkih i tri transportna. Medicinskom osoblju u zdravstvenim ustanovama u tom gradu država je dopremila i značajnu opremu koja je neophodna u borbi protiv koronavirusa, i to 21.000 običnih maski, 3.000. partikularnih maski, 33.000 komada rukavica, 250 kombinezona, 650 mantila, 22.000 kaljača, 6.000 kapa, 100 naočala i 300 nosnih kanila.

Donaciju je uručio predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, koji je bio u pratnji ministara zdravlja i trgovine, Zlatibora Lončara i Rasima Ljajića.

U Novom Pazaru, gradu ukoji je proglašen za novo žarište širenja koronavirusa u Srbiji, ranije je stigao i tim ljekara epidemiologa i infektologa koji pomažu zdravstvenim radnicima na terenu i prikupljaju uzorke za testiranje od osoba koje su bile u kontaktu sa oboljelima.

Slovenija: Dvoje umrlo, još 24 zaraženo

Od posljedica zaraze koronavirusom u Sloveniji su preminule još dvije osobe, čime je broj smrtno stradalih povećan na 30.

Potvrđena su i nova 24 slučaja zaraze, te je ukupan broj oboljelih sada 1.021, objavila je slovenačka Vlada.

Mađarska Srbiji poslala 200.000 maski i 10.000 zaštitnih odijela

Mađarska je Srbiji poslala donaciju i medicinsku pomoć u vidu 200.000 maski i 10.000 zaštitnih odijela, kao pomoć u borbi protiv pandemije koronavirusa, izjavila je srbijanska ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović.

“Oprema je stigla u Srbiju i znači nam mnogo, u svakom smislu. Izražavam veliku zahvalnost kolegi Sijartu i Mađarskoj kao državi i narodu koji je u ovim teškim vremenima, za sve nas podjednako, pokazao istinsku solidarnost i prijateljstvo”, rekla je Joksimović.

Hrvatska: Zaraženo osam zagrebačkih policajaca

Osam policijskih službenika Policijske uprave Zagrebačke su pozitivni na koronavirus, saopštio je načelnik PU Marko Rašić.

Srbija: Zaraženo 67 zaposlenih i 14 pacijenata na Institutu “Dedinje”

U Institutu za kardiovaskularne bolesti “Dedinje” u Beogradu, koronavirusom je zaraženo 67 zaposlenih i 14 pacijenata, saopštio je direktor te ustanove dr Milovan Bojić.

Od 67 zaraženih zaposlenih 11 su ljekari, a ostatak su medicinske sestre i pomoćni radnici u zdravstvu.

Prva žrtva koronavirusa u Zadarskoj županiji

Na području Zadarske županije registrovan je prvi smrtni slučaj od posljedica zaraze koronavirusom, saopštili su iz županijskog Stožera civilne zaštite.

Riječ je o 88-godišnjem pacijentu koji je bio hronični bolesnik i koji je preminuo od komplikacija na plućima izazvanim koronavirusom.

Hrvatska: Dvije županije bez pozitivnih slučajeva za vikend

U dvije županije u Hrvatskoj tokom vikenda nije bilo potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom.

Kako prenosi HRT, vikend je protekao bez novozaraženih osoba u Bjelovarsko-bilogorskoj i Istarskoj županiji.

U Hrvatskoj je ukupno zaraženo 1.182 osoba. Od posljedica koronavirusa preminulo je 15 osoba, a oporavilo se 125.

Još dvije žrtve koronavirusa na Kosovu

Žena stara 70 godina i muškarac star 59 godina, preminuli su od posljedica zaraze koronavirusom na Kosovu.

Do sada je na Kosovu zaraženo 145 ljudi, oporavilo se 23, a umrle su tri osobe.

Crna Gora: Devet novozaraženih, ukupno 223

U Crnoj Gori registrovano je devet novih slučajeva zaraze koronavirusom , čime je broj oboljelih porastao na 223, saopštio je jutros Institut za javno zdravlje Crne Gore.

“Svi novooboljeli su iz Podgorice. Šest su kontakti ranije potvrđenih slučajeva, a kod tri se izvor obolijevanja utvrđuje”, naveli su iz Instituta.

U Crnoj Gori najviše zaraženih je u Podgorici 113, Tuzima 34, Nikšiću 20, Baru 19.

U Crnoj Gori od početka epidemije oboljelo su 223 osobe. Pod zdravstvenim nadzorom se nalazi više od 6300 osoba.

Epidemiolog Kon: Ulazimo u period uspona virusa

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je sinoć da nakon što su jučer objavljeni podaci o novooboljelima od COVIDA-19 pokazuju da Srbija ulazi u period daljeg uspona broja zaraženih korona virusom.

Kon je rekao da je Srbija “zagazila” u petu nedjelju koja je pokazala da se ne šali.

On je rekao da je virus za sada uspješno “izbačen” iz zdravstvenih ustanova, što je od najveće važnosti za dalje suzbijanje bolesti.

Izjavio je da će u završnici borbe protiv korona virusa zdravsteni sistem morati više da se osloni na primarnu zdravstvenu zaštitu i domove zdravlja, ističući da je u ovom trenutku najvažnije da građani imaju povjerenje u stručnjake, vlast, državu.

Od 6. marta do danas, u Srbiji je zabilježeno 1.908 slučajeva zaraženih, među kojima su i zdravstveni radnici, dok je od posljedica preminulo 51 ljudi.

Na Kosovu pet novih slučajeva koronavirusa, ukupno 145 oboljelih

Na Kosovu je potvrđeno još pet novih slučajeva COVID-19.

Od 8. februara testirano je 1.964 uzoraka od kojih je ukupno 145 bilo pozitivno, uz jedan smrtni slučaj muškarca (82) iz Podujeva.

Crna Gora: Još 11 osoba pozitivno na koronavirus

Koronavirus je potvrđen kod još 11 osoba u Crnoj Gori.

U Crnoj Gori je do sada registrovano 214 slučajeva koronavirusa, od čega je najviše oboljelih u Podgorici.

U Sjevernoj Makedoniji još jedna žrtva koronavirusa, ukupno 19

Ministar zdravlja Sjeverne Makedonije Venko Filipče izjavio je da je od koronavirusa umro još jedan pacijent, čime je broj žrtava te zaraze sada 19.

Ukupan broj dijagnostikovanih pacijenata sa koronavirusom u Sjevernoj Makedoniji danas iznosi 555 (aktivnih 514 slučajeva).

Srbija: Nova 284 slučaja zaraze koronavirusom, 51 osoba preminula

U Srbiji su u prethodna 24 sata potvrđena još 284 slučaja infekcije koronavirusom a sedmoro oboljelih je preminulo, pa je ukupan broj smrtnih slučajeva porastao na 51, izjavio je epidemiolog Predrag Kon. Ukupno je inficirano 1.908 osoba. Do sada je testirano ukupno 7.360 osoba.

Hrvatska: Potvrđeno 56 novih slučajeva zaraze koronavirusom, ukupno 1.182

U Hrvatskoj je registrirano novih 56 slučajeva zaraze, pa ukupan broj zaraženih iznosi 1.182 osobe, saopćio je Nacionalni stožer civilne zaštite. U protekla 24 sata preminule su još tri osobe starije životne dobi.

Hrvatski ministar zdravstva Vili Beroš je kazao da je učinjeno ukupno 10.847 testiranja, od čega u posljednja 24 sata 1014. Od testiranih uzoraka 10,9 posto su pozitivni.

U Sloveniji do sada 28 smrtnih slučajeva

U Sloveniji je u subotu umrlo šest ljudi zaraženih koronavirusom, pa je ukupan broj smrtnih slučajeva povećan na 28, dok je broj novozaraženih porastao za 20 i sad ih je ukupno 997, objavila je slovenska vlada.

Izliječenih je do sada 98, kazao je glasnogovornik Vlade Jelko Kacin.