Pandemija koronavirusa je od izbijanja u Kini krajem prošle godine, do sada u svijetu usmrtila preko 70 hiljada ljudi. Virusom je u 183 zemlje trenutno zaraženo više od 1,2 miliona ljudi, dok se oporavilo više od 270.000 osoba.

Kaos na kruzeru

Najmanje 81 osoba na australskom kruzeru pokraj Urugvaja pozitivna je na koronavirus, javlja CNN.

Jeza od brojki iz Francuske

U Francuskoj je u posljednja 24 sata preminulo 833 ljudi. To je najveći broj preminulih u toj državi u jednom danu. OVDJE OPŠIRNIJE

Velik broj umrlih u Americi

U SAD-u je od koronavirusa preminulo više od 10.000 ljudi. Informaciju je potvrdilo sveučilište Johns Hopkins. Konkretno, preminulo je 10.335 ljudi.

Turci grade dvije bolnice

U Turskoj se grade dvije bolnice od kojih će svaka moći primiti po oko 1000 oboljelih od koronavirusa, javlja AFP. “Izgradit ćemo ih za 45 dana”, rekao je Erdogan, navode.

Trećina oboljelih Amerikanaca su njujorčani

Država New York ima oko 122.000 oboljelih, odnosno oko trećine ukupnog broja slučajeva u SAD-u. Guverner New Yorka Andrew Cuomo objavio je kako će kazne za kršenje mjera društvene distance povećati s 500 na 1000 dolara.

U Pakistanu hapse liječnike

Više desetaka liječnika uhićeno je u Pakistanu nakon sukoba s policijom za vrijeme prosvjeda zbog manjka zaštitne opreme u njihovom radu s pacijentima zaraženim Covidom-19. Više od stotinu ljudi iz zdravstva prosvjedovalo je ispred bolnice u Quetti, a onda se premjestilo ispred ureda ministra. Policija je koristila pendreke i silu u raspršavanju skupina prosvjednika, piše AFP.

Norveška kontrolira kornu

Norveška ima potpunu kontrolu nad koronavirusom, objavila je tamošnja ministrica zdravstva. “Smanjili smo stopu reprodukcije virusa s 2,5 na 0,7”, poručila je Bent Hoeie. U prijevodu, osoba zaražena koronavirusom sada u prosjeku zarazi 0,7 drugih osoba. Vladin cilj bio je smanjiti taj broj na maksimalno jednu osobu. Norveška vlada u srijedu će donijeti odluku o tome hoće li produljiti restrikcije, uključujući u to i zatvorene škole.

Raste broj oboljelih u SAD-u.

U ovom trenutku je na prostoru SAD-a prijavljeno čak 337,925 slučajeva zaraze koronavirusom. Prema posljednjim informacijama, preminulo je 9.654 ljudi.

Najnovije informacije o koronavirusu u svijetu pratite na portalu BHRT-a, kao i svakog dana, iz minute u minutu.

Donacija Pape

Papa Franjo izdvojio je 750.000 dolara za bolnice, škole, staračke domove i druge ustanove kojima upravlja Katolička crkva u siromašnim zemljama koje će se koristiti u borbi protiv pandemije koronavirusa.

Merkel: Najveća kriza od osnutka EU

Kancelarka Njemačke Angela Merkel ustvrdila je da je ovo najveća kriza od osnutka Europske Unije. Merkel je dodala i kako se Njemačka i EU moraju osigurati kada se radi o zaštitnoj opremi i medicinskoj opremi te kako moraju povećati svoje kapacitete.

Belgija: Poraslo udomljavanje pasa

U Belgiji je za vrijeme karantene poraslo udomljavanje pasa. Belgijsko sklonište za životinje koje godišnje spasi 1600 napuštenih i zlostavljanih mačaka i pasa bilježi porast udomljavanja, a na ulicama ostaje manji broj ljubimaca otkad je izbila epidemija prošli mjesec. Interes je porastao dvostruko, dok je udomljavanje poraslo za 15 posto.

Nove smrti u Britaniji

Broj umrlih u Engleskoj dosegao 403, a porast žrtava bilježe Škotska i Wales s 27 novih smrtnih slučajeva. Velika Britanija sada ukupno ima 4897 umrlih od koronavirusa. Dob žrtava od covida-19 u Engleskoj kreće se od 35 do 106, a 15 od njih nije imalo teške oblike bolesti prije zaraze. Uskoro će biti objavljeni ukupni podaci za Veliku Britaniju.

Zaraženo je više od 1000 američkih vojnika

Pentagon je danas objavio broj aktivnih američkih vojnika koji je obolio od covida-19 tijekom vikenda. Ukupan broj potvrđenih slučajeva ovog jutra iznosi 1132, dok je taj broj u petak bio 978. SAD bi mogao imati novi nagli skok u narednim tjednima ako ne bude pridržavanja mjera društvenog distanciranja, rekli su čelnici tamošnje vlade. Admiral Dr. Brett Giroir, pomoćnik tajnika za zdravstvo američke vlade, poslao je apel građanima SAD-a da se i dalje drže strogih mjera, pogotovo društvenog distanciranja.

“Ako spustimo nogu s papučice gasa i krenemo raditi stvari koje nisu dobre, imat ćemo novi nagli skok u narednim tjednima”, rekao je u intervjuu za show Today.

Dr. Deborax Birx, Trumpova savjetnica u kriznom stožeru, pozvala je Amerikance da ostanu u svojim kućama te istaknula da “sada nije trenutak da se ide u trgovinu ni u ljekarnu.”

Teška kriza prijeti Francuskoj

Francuska klizi prema najvećoj ekonomskoj katastrofi od Drugog svjetskog rata, objavio je ministar financija Francuske Bruno Le Maire.

Kina se potpuno oporavlja od epidemije

U Kini, gdje se krajem 2019. godine prvi put pojavio novi tip koronavirusa, a potom proširio na skoro cijeli svijet, broj zaraženih koronavirusom koji su u kritičnom stanju pao je ispod 300. U posljednja 24 sata, unutar Kine je od COVID-19 oboljela samo jedna osoba.



U posljednja 24 sata zabilježeno je 39 novozaraženih osoba, među kojima je 38 njih doputovalo iz inostranstva. U pokrajini Guangdong zabilježen je jedini slučaj zaraze prenesen unutar zemlje.

U pokrajini Hubei, gdje se pojavio koronavirus, umrla je jedna osoba.



U Kini je dosad ukupno potvrđeno 81.708 slučajeva zaraze koronavirusom, među kojima 77.078 izliječeno i pušteno iz bolnice. Preminula je 3.331 osoba.

Holandija: Više od stotinu umrlih i blizu hiljadu zaraženih u proteklom danu



U Holandiji je u protekla 24 sata od posljedica zaraze koronavirusom umrla 101 oboljela osoba, čime je broj smrtnih slučajeva od početka pandemije u toj zemlji povećan na 1.867.

Državni institut za zdravlje i okoliš pri Ministarstvu zdravstva Holandije (RIVM) objavio je dnevni pregled epidemiološke slike u toj zemlji: u protekla 24 sata otkrivena su 952 nova slučaja zaraze i dosad je u Holandiji koronavirusom zaraženo ukupno 18.803 ljudi.

Isti izvor javlja da je u bolnicama širom Holandije hospitalizirano 7.135 oboljelih, uključujući i 260 zaraženih koji su u bolnice zbrinuti u proteklom danu.

Među zaraženim osobama u Holandiji je i 197 maloljetnika, a više od polovice te kategorije je hospitalizirano.

Rumunija: Produženje vanrednog stanja za 30 dana

Rumunska administracija će produžiti vanredno stanje za još 30 dana, rekao je danas predsjednik Klaus Johanis.

Vanredno stanje u Rumuniji proglašeno je 16. marta i ističe naredne sedmice.

“Neophodno je produžiti vanredne mjere. To je apsolutna potreba. LJudi treba da shvate da bez toga virus ne može biti zaustavljen”, naglasio je Johanis.

U Rumuniji je do sada oboljelo 4.057 osoba, uz 157 sa smrtnim ishodom.

Naredne nedjelje za SAD kao 11.septembar i Pearl Harbour

Šef američke Službe za javno zdravlje Džerom Adams uporedio je danas teroristički napad 11. septembra 2001. i napad na Paerl Harbour sa onim što očekuje Amerikance u narednih nedjelju dana u borbi sa epidemijom korona virusa.

On je istakao da će to biti najteži momenat u životu za mnoge Amerikance.

U Belgiji prvi put manje pacijenata na intenzivnoj njezi

U Belgiji je broj umrlih od koronavirusa u posljednja 24 sata povećan za 185, a ukupan broj umrlih u toj zemlji iznosi 1.632 osobe.

Iz Kriznog centra Belgije navedeno je da je broj zaraženih koronavirusom u posljednja 24 sata povećan za 1.123 osobe, a ukupno je dosad zaraženo 20.814 osoba. Također je navedeno da je od jučer zbog zaraze koronavirusom hospitalizovano još 420 osoba, a u bolnici se nalazi 6.155 osoba.

U Belgiji je prvi put od početka epidemije zabilježen i manji broj pacijenata na intenzivnoj njezi.

Koronavirus u Africi: U 51 od 54 države potvrđeni slučajevi zaraze



Broj slučajeva koronavirusa u Africi dostigao je 9.198, dok je 414 ljudi umrlo, a 813 ljudi se oporavilo.

Od 54 zemlje na afričkom kontinentu, 51 država je prijavila slučajeve oboljelih od COVID-19.

Trenutno je najteže pogođen Alžir gdje su 152 osobe preminule, dok je njih 1.320 zaraženo.

Iran: 3.739 preminulih od koronavirusa



Broj preminulih u Iranu od posljedica infekcije virusom COVID-19 dostigao je 3.739, saopštilo je Ministarstvo zdravlja u Teheranu.

Ukupan broj ljudi koji su zaraženi koranavirusom u toj zemlji je 60.500, prenosi Rojters.

Koronavirus odnio 70 000 života u svijetu

Od posljedica zaraze novim tipom koronavirusa u svijetu je umrlo više od 70.000 ljudi

Podaci internet stranice “Worldometer”, na kojoj su objavljeni podaci o novim slučajevima zaraze u svijetu, navodi se kako je od posljedica zaraze umrlo 70.172 ljudi, a zaraženo je 1.282.040 osoba. Ozdravilo je oko 270.000 ljudi.

Najviše smrtnih slučajeva, 15.887, potvrđeno je u Italiji. Slijedi Španija s 13.055, SAD s 9.620, Francuska s 8.078, Velika Britanija 4.934 i Iran s 3.603. U Kini, u kojoj je izbio virus, preminula je 3.331 osoba.

Opada broj smrtnih slučajeva u Španiji

Svakodnevni broj smrtnih slučajeva u Španiji opao je četvrti dan zaredom.

U Španiji je u posljednja 24 sata preminulo 637 osoba, a to je najmanji broj umrlih u toj zemlji od koronavirusa od 24. marta.

Bjelorusija:Registrovano 700 slučajeva zaraze

Broj ljudi koji su zaraženi novim virusom korona u Bjelorusiji porastao je sa 562 na 700, objavilo je Ministarstvo zdravlja i dodalo da je zablježeno 13 smrtnih ishoda u ovoj zemlji.

“Do 6. aprila 2020. godine u bolnicama se liječi 634 ljudi. Većina pacijenata ima blage ili umjerene simptome”, navodi se u saopštenju i dodaje da su 53 osobe otpuštene iz bolnica nakon što su se oporavile.

Moravjecki: Varšava na početku borbe protiv virusa

Poljska je još na početku svoje borbe protiv virusa korona i vrhunac zaraze očekuje su maju ili junu, rekao je danas premijer Mateuš Moravjecki.

On je u obraćanju poslanicima donjeg doma parlamenta ukazao na to da se Poljska suočava sa nestašicom medicinske opreme.Prema njegovim riječima, Varšava planira da u roku od nekoliko dana poveća dnevno testiranje na virus korona sa trenutnih 6.000 do 7.000 na između 8.000 i 9.000.

U Poljskoj je prijavljeno 4.201 slučajeva zaraze, uz 98 sa smrtnim ishodom.

Češka: Sporiji rast oboljelih

U Češkoj je danas prijavljen sporiji rast postotka oboljelih od virusa korona, a ta zemlja ulazi u četvrtu sedmicu zabrana kretanja i poslovanja.

Iz češkog Ministarstva zdravlja saopšteno je da je registrovan 4.591 slučaj zaraze ili za 2,6 odsto više nego prethodnog dana, ali se ukazuje da je to najniži procentualni rast od početka marta.

U saopštenju se podsjeća da je u Češkoj u subotu broj zaraženih bio povećan za 282, u petak na 332, a u četvrtak za 269. Analitičari ukazuju da je broj novih slučajeva zaraženih tokom vikenda u Češkoj niži jer pojedine laboratorije ne obrađuju podatke.

U Rusiji 954 novih slučajeva zaraze

Broj zaraženih koronavirusom u Rusiji povećan je za 954 u prethodna 24 sata, na ukupno 6.343, saopštio je danas krizni centar u ovoj zemlji.

Slučajevi su registrovani svuda, ali je Moskva i dalje epicentar sa 591 novim slučajem, objavio je centar.

Širom zemlje od virusa je umrlo 47 ljudi, a oporavilo se 406 osoba.

Japan: Moguće proglašenje 6-mjesečnog vanrednog stanja

Japan će sutra proglasiti vanredno stanje na šest mjeseci u pokušaju da zaustavi virus korona, javili su mediji, dok Vlada priprema stimulacioni paket za ublažavanje udara na ekonomiju koja se već suočava sa recesijom.

Više od 3.500 ljudi bilo je pozitivno na testu virusa korona u Japanu, a 85 je umrlo, što nije mnogo u poređenju sa nekim zemljama, ali brojke rastu, a posebnu brigu izaziva stanje u Tokiju, koji ima više od 1.000 slučajeva.

Njemačka: Četvrti dan zaredom pad novooboljelih



Broj oboljelih od virusa korona u Njemačkoj u protekla 24sata porastao je za 3.677 na 95.391 i to je četvrti dan zaredom da je zabilježen pad novih oboljelih na dnevnom nivou, saopšteno je iz Instituta “Robert Koh”.

Broj novih slučajeva niži je od 5.936 prijavljenih juče.

U Njemačkoj je broj preminulih porastao za 92 na 1.434.

Južna Koreja: Manje od 50 novooboljelih

Južna Koreja prijavila je manje od 50 novih slučajeva virusa korona prvi put od vrhunca tog oboljenja krajem februara.

Korejski Centar za kontrolu i prevenciju oboljenja /KCDC/ saopštio je da je prijavljeno 47 oboljelih što je smanjenje u odnosu na 81 koliko je prijavljeno juče.

U Južnoj Koreji oboljele 10.284 osobe.

Broj preminulih povećan je za tri na 186, dok se 135 osoba oporavilo čime je broj izliječenih porastao na 6.598.

Analitičari navode da je Južna Koreja, uglavnom uspjela da pod kontrolu stavi pandemiju.

Boris Džonson noć proveo u bolnici

Premijer Boris Johnson primljen je u bolnicu na ispitivanja, 10 dana nakon što je bio pozitivan na koronavirus, saopćio je Downing Street,navodi BBC.

On je u nedjelju uvečer odveden u londonsku bolnicu sa “trajnim simptomima”, uključujući temperaturu. Johnson je noć proveo u bolnici i podvrgava se onome što je opisano kao niz “rutinskih testova”.

Navodi se kako je riječ o “koraku predostrožnosti” preduzetom po savjetu njegovog ljekara.

U izjavi, portparol Downing Streeta rekao je:

“Ovo je korak predostrožnosti, jer premijer i dalje ima trajne simptome koronavirusa 10 dana nakon pozitivnog testa na koronavirus”.

Premijer ostaje zadužen za vladu, ali očekuje se da će sekretar za vanjske poslove predsjedavati sastankom o koronavirusu u ponedjeljak ujutro.

U Francuskoj od posljedica koronavirusa preminulo 8.078 osoba

U Francuskoj je od posljedica koronavirusa do sada preminulo 8.078 osoba. Iz Ministarstva zdravlja potvrđeno je da je u posljednja 24 sata broj zaraženih povećan za 1.873, čime je ukupan broj povećan na 70.478.

Od koronavirusa oporavile su se 16.183 osobe.

U Italiji zabilježen dnevni pad broja smrtnih slučajeva od koronavirusa

U Italiji opada broj smrtnih slučajeva od COVID-19. Tokom posljednja 24 sata preminulo je 525 osoba, čime je ukupan broj povećan na 15.887 osoba.

Šef Civilne zaštite Italije Angelo Borrelli, rekao je kako je u zemlji trenutno zaraženo 91.246 osoba.

Rekao je da se ukupan broj zaraženih povećao na 128.948, kada su u taj broj uključeni oni koji su umrli i koji su se oporavili.

Borrelli je istakao i da se od COVID-19 oporavilo 21.815 osoba.

Crni rekord u SAD-u: Za 24 sata od koronavirusa umrlo 1.340 osoba

U Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u posljednja 24 sata od koronavirusa umrlo je 1.340 osoba, a ukupan broj umrlih povećan je na 8.503 osobe.

U SAD-u, koji je prvi na svjetskoj listi po broju zaraženih koronavirusom, svakog dana konstantno se povećava broj zaraženih, ali i broj umrlih.

Prema podacima Univerziteta Johns Hopkins, u posljednja 24 sata broj zaraženih povećan je za 33.712 osoba te se popeo na 312.249 osoba.