Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine ukazao je danas na značaj očuvanja i zaštite domaće poljoprivredne proizvodnje, najavljujući i konkretne mjere nakon razgovora s entitetskim resornim ministrima, udruženjima i drugim nadležnim organima.

Neobjašnjivo je, kaže, da domaći proizvođači ne uspijevaju da prodaju svoje proizvode na bh. tržištu, koji čine svega 30 odsto ukupne potražnje.

Ukazuje i da je neophodno omogućiti plasman domaćih proizvoda na tržišta EU, Kine i Ruske Federacije.

“Raduje me činjenica da je Ministarstvo poljoprivrede RS dostavilo popunjen upitnika za izvoz crvenog mesa za zemlje EU i da će sutra dostaviti i za Kinu. Apelujem na strukturu u Federaciji BiH da to uradimo zajedno kako bi omogućili ljudima koji se bave proizvodnjom crvenog mesa da mogu da prodaju svoje proizvode na ta važna tržišta”, ustvrdio je on.