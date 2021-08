Nakon enormnog rasta zaraženih, Vlada Kosova usvojila je nove, oštrije mjere na sprečavanju širenja koronavirusa.

Premijer Kosova Albin Kurti je rekao da je neophodno nošenje maski, održavanje fizičke udaljenosti i higijene, ali da je zadatak nad zadacima- vakcinacija. Kurti je kazao da još uvek ne postoji slučaj da je vakcinisani pacijent umro od infekcije delta sojem koronavirusa, a zaraženi su vrlo lako prošli infekciju.

Ministar zdravlja Kosova Arben Vitia je predstavljući nove mjere, kazao da su predložene mjere propocionalne riziku koji po javno zdravlje donosi koronavirus, posebno delta soj koji se mnogo brze širi.

Vitia je kazao da će od 20. avgusta do 1. septembra noćni klubovi biti zatvoreni, zabranjuje se organizacija svadbi i drugih porodičnih manifestacija, a radno vrijeme ugostiteljskih objekata skraćuje se i moći će da rade do 22.30 sata, a ne kao do sada, do ponoći.

Na bilo kojoj kulturnoj, sportskoj ili društvenoj aktivnosti učesnici moraju predočiti jedan od dokaza kao što su: potvrda o vakcinaciji, PCR negativan test ili serološki test koji dokazuje da ima dovoljno antitijela.

Nijednoj osobi neće biti dozvoljeno da uđe u zatvoreni prostor ili u javni prevoz bez maske, iako je ta mjera važila i do sada, ali sada će se povećati kontrola.