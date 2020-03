Vršilac dužnosti ministra unutrašnjih poslova i javne uprave Kosova Xhelal Svecla predao je danas Osnovnom tužilaštvu u Prištini krivičnu prijavu protiv predsjednika Kosova Hashima Thacija zbog poziva građanima da ne poštuju odluku Vlade Kosova o ograničavanju kretanja kao mjeru protiv zaštite od širenja koronavirusa.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave Kosova, Xhelal Svecla je podnio Osnovnom tužilaštvu u Prištini krivičnu prijavu protiv predsjednika Hashima Thacija u vezi sa njegovim izjavama od 23. marta o nepoštivanju odluka donesenih od strane vlade u vezi sa zaštitnim mjerama protiv koronavirusa.

“Ustav Republike Kosovo predviđa ukupno 30 nadležnosti predsednika zemlje, a nijedna od njih nije u vezi sa procenom zakonitosti i ustavnosti odluka vlade. Ova nadležnost pripada sudovima”, poručio je Svecla.

Dalje se navodi da je predsjednik svojim izjavama i pozivima na nepoštivanje odluke Vlade Kosova, pored toga što je izazvao nesigurnost kod građana, mogao uticati da ovim pozivima prouzrokuje haos na ulicama i da “doprinese” većem proširenju koronavirusa.

“S tim u vezi i s obzirom da smo posvećeni poštivanju organa pravosuđa i stvaranju države u kojoj su sistemi zaista odvojeni, g. Svecla podnio je krivičnu prijavu protiv predsjednika, podižući osnovanu sumnju da je predsjednik izvršio krivično djelo ‘Poziv na otpor’ predviđeno Članom 403. Krivičnog Zakonika Republike Kosovo”, piše u saopštenju.

Kosovski predsjednik Hashim Thaci obratio se prošle nedjelje Ustavnom sudu Kosova od koga je zatražio tumačenje odluke kosovske vlade da ograniči kretanje građana kao preventivnu mjeru protiv širenja koronavirusa. Predsjednik je to saopštio na konferenciji za medije koju je održao dan poslije odluke vlade da zaustavi kretanje ljudi i privatnih vozila u dva različita vremenska perioda tokom dana, od deset do 16 časova i od 20 do šest sati.

Thaci je inače i prije zvaničnog saopštenja Vlade Kosova izjavio da je ovakva odluka vlade kršenje Ustava Kosova jer se ona ne može uvoditi bez uvođenja vanrednog stanja. Prema njegovim riječima, ovakvu odluku može da donese samo Skupština Kosova. On je rekao da građani nisu u obavezi da ovu odluku poštuju.

Predsjednik Thaci je predhodno tražio uvođenje vanrednog stanja, ali je vlada bila protiv.