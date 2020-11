Mandatar za sastav nove Vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić izjavio je danas da nova vlada zatiče vrlo negativno stanje i pozvao sve da pomognu da se zajednički dođe do najboljeg rješenja.

“Ako za četiri godine budemo ostvarili bar 50 odsto onog što smo zamislili, mi ćemo se primaći dovoljno blizu da je kvalitet života postao drugačiji”, rekao je Krivokapić na predstavljanju sastava nove vlade Crne Gore.

On je ocijenio da je ovo vlada koja nije ni startovala, a najviše je kritikovana.

“Više se bavilo imenima, nego vizijom budućnosti Crne Gore.Ne postoji nijedno ime na kugli zemaljskoj koje može da bude prihvaćeno od svih. Možda sam nemušt politički, ali nisam spreman da prihvatam ucjene”, naveo je Krivokapić.

On je istakao da je želio da dođe do konsezusa političkih subjekta i da su došli do onoga što su željeli, a to je racionalizacija uprave.

Krivokapić je dodao da će glavni pregovarač sa EU biti određen oko 15. decembra, te da će nastojati da Uprava policije bude sastavni dio Ministarstva unutrašnjih poslova.

U ponedjeljak, 30. novembra političkim partijama će biti dostavljene ekspoze sa spiskom kandidata za ministre, šefovi poslaničkih klubova tražili da to bude tri dana prije početka sjednice Skupštine.

Odgovarajući na pitanja novinare, Krivokapić je rekao da je crnogorski identitet kod njega nesporan i da ne zna ko ga je sporio.

“Valjda svi treba da se osjećamo kao Crnogorci”, naveo je Krivokapić.

Sjednica crnogorskog parlamenta, na kojoj će Krivokapić obrazložiti program i personalni sastav nove Vlade, zakazana je za 2. decembar.