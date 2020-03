Krizni štab Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) za praćenje koronavirusa održao je konferenciju za novinare na kojoj su upoznali javnost s koracima koje je ovaj krizni štab poduzeo nakon što je jučer ustanovljena zaraza koronavirusom kod jednog od pacijenata smještenog u Kantonalnoj bolnici u Zenici.

Adnan Jupić, ministar zdravstva ZDK i predsjednik Kriznog štaba ZDK, rekao je kako se ova situacija mogla očekivati.

Rasim Skomorac, direktor Kantonalne bolnice Zenica, rekao je kako je ulaskom virusa u bolnicu u izolaciju poslano 45 radnika ove ustanove koji su bili u kontaktu s oboljelim.

Ednan Drljević, načelnik Odjela za infektivne bolesti u Kantonalnoj bolnici Zenica, rekao je kako su svi pacijenti zbrinuti na adekvatan način.

Senad Huseinagić, direktor Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, rekao je kako će svi biti testirani po pravilima struke.

“Bolnica je brzo reagovala i određen je broj radnika izvan pogona, ali to ne znači da su pacijenti ugroženi. Testiranje se radi kako struka kaže. Najgore je da uzmemo bris ranije nego što je to moguće identifikovati, a imamo dovoljan broj briseva. Testiranje se radi u KCUS dok se naš laboratorij ne osposobi. Skoro 5.000 ljudi je pod nadzorom na terenu i sve dok se to bude radilo kako treba i građani budu savjesni, mi ćemo biti u stanju kontrolisati situaciju”, rekao je Huseinagić.