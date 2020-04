Epidemiološka situacija u ZHŽ je stabilna, svi kontakti su registrovani, dvorane za izolatorije se opremaju u svakom gradu ove županije, istakli su članovi Kriznog štaba ove županije na press konferenciji.

Portparol Kriznog stožera CZZHŽ Stipan Zovko predstavio je epidemiološku situaciju u ovoj županiji.

Prvo je napomenuo da je produžen rad trgovinama u ovoj županiji do 18h radnim danima, subotom je određen rok rada trgovinama do 13h, a nedjeljom je zabranjem rad osim apotekama i pekarama do 12h.

Do sada su u ovoj županiji zaraženo 32 osobe. Do 13h danas nije bilo nijednog pozitivnog nalaza. Prosjek oboljelih osoba je 53 godine, a 53 odsto zaraženih su žene. Četiri osobe imaju manje od 24 godine, 16 osoba je između 25 i 65, a njih deset starije je od 65 godina. Dvije osobe su preminule.

MUP ZHŽ nije zabilježio nijedno kršenje policijskog sata niti kršenje izolacije. Prema zadnjim podacima Zavoda za javno zdravstvo, 967 osoba je u samoizolaciji, što je rast od pet osoba.

U Grudama je 154 osoba u samoizolaciji, u Ljubuškom 184, Posušju 311 i Širokom Brijegu 319.

Prvi zaraženi u ovoj županiji je potvrđen 23. marta, prosječna starosna dob zaraženih je 52 godine. Preminule su do sad dvije osobe, a niko do sad u potpunosti nije izliječen.

“Što se tiče izolatorija, opremljene su dvorane u svakom gradu ove županije. Dvije dvorane će već sutra biti potpuno spremne za prijem, izjavio je Drago Martinović ispred Kriznog stožera ŽZH.

Istaknuto je da se razmišlja i o mjerama za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa po privredu.

“Kada su u pitanju mjere za oporavak privrede, raspravljano je na sjednici Vlade o privrednim mjerama. Formira se tim koji će predložiti mjere za podršku i rasterećenje privrede. Te mjere će ići na razvojno vijeće koje čine svi načelnici, a nadamo se da će do tada i FBiH objaviti i svoje mjere podrške pribvredi, a onda idemo konkretno u realizaciju tih mjera”, izjavio je Zdenko Ćosić, premijer ove županije.

Ćosić je napomenuo da će posljedice vjerovatno osjetiti svi, ali da je cilj Vlade da gte posljedice budu podnošljive.

Ministar zdravstva Tomislav Pejić je rekao da je situacija pod kontrolom, da su svi primarni kontakti testirani, a što se tiče sekundarnih kontakata, ako bude potreba, svi su upisani i, kako kaže, “pohvatani”. Još jednom je napomenuo da je situacija kod kontrolom u ovoj županiji kad je u pitanju širenje zaraze.